BQL: Čas je, da pokaževa, da tudi midva znava plesati in dvojno zapeti

Zadnja zvezdniška ruleta je priljubljenima bratoma BQL dodelila imitacijo Justina Wellingtona & Small Jam . Anej in Rok Piletič bosta tako poskrbela za plesno vzdušje, čeprav pravita, da je to zelo zahteven izziv – Rok bo imitiral Justina Wellingtona, Anej pa bo imel dvojno preobrazbo, in sicer bo temnopolti dvojec Small Jam.

“Mene čaka lažja naloga kot Aneja, saj imam jaz samo eno osebo za imitirati, Anej pa dve naenkrat. Izgleda, da sem jaz tokrat dobil nagrado, da imitiram samo enega. Anej pa bo imel ta teden dvojno preobrazbo, kar je pa tudi super po eni strani,” je priznal Rok, Anej pa takoj dodal: “Ne vem, zakaj je Roku tako fajn, da imam jaz dvojno preobrazbo. Ker meni ni niti malo fajn. Verjetno zato, ker on v tej točki ne rabi nič delati, jaz pa imam pa dva kontrasta, saj je en član Small Jama težki raper, drugi pa nežen zapeljivec. Moral bom biti grob moški in nežen zapeljivec hkrati.” Čeprav ju čaka težek izziv, pa se BQL nedeljskega nastopa zelo veselita. “Zagotovo bo žur. Mogoče sva bila na začetku malo razočarana, ker je to pesem, ki je danes zelo znana po TikTok plesu, po drugi strani pa sva se odločila, da greva v tej točki oba na polno in do konca, da pokaževa, da tudi midva znava plesati in dvojno zapeti. Se veseliva tega nastopa, čeprav bo treba kar zagristi v delo.”

BQL bosta torej kot Justin Wellington & Small Jam odplesala in odpela pesem Iko Iko. “Če sem čisto iskren, meni pevsko preklapljanje v moji dvojni imitaciji ni tak problem, saj je večja težava preklapljanje govorice telesa, saj sta si Small Jam čisto nasprotje en drugemu,” je povedal Anej, Rok pa dodal: “Ah, saj to za Aneja ni problem, to je tako kot vsak dan v resničnem življenju. Njegova bipolarnost poskrbi, da je en trenutek vesel, čez dve minuti pa že žalosten in jezen. To mu bo sigurno pomagalo na odru! (smeh) Šalo na strah … Pri tem komadu je zelo tanka meja med tem, da si zelo vesel in preveč energičen, moraš biti pa tudi veselo zaspan zraven. “Zaspan” iz takšnih in drugačnih razlogov, saj je pesem je v stilu Jamajke,” je v smehu priznal hudomušni Rok. Priljubljena glasbenika pa bosta v svoj nedeljski nastop vključila tudi znan TikTok ples na to pesem. “Tako bodo lahko vsi doma z nama zaplesali ta ples iz družbenih omrežij. Priznava pa, da ga doslej še nisva plesala. A če ga znava že? Dajte no, saj je šele sreda!” sta še v glasnem smehu povedala Anej in Rok.

Več vsebin iz šova Znan obraz ima svoj glas in novic iz zakulisja šova najdete TUKAJ.