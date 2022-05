BQL o zmagi, operi in bratski sinergiji

BQL sta navdušila gledalce, žirijo in sotekmovalce s čutno in romantično imitacijo Eda Sheerana in Andrea Bocellija, za katero pa navihana brata pravita, da je bila velik izziv. "Vsi ljudje mislijo, da je opera težka, jaz pa priznam, da bi meni bilo težje peti Eda Sheerana. (smeh) On poje s čustvi in da res veliko od sebe kar se tiče vokala. Morda je videti, da je lažje peti Sheerana kot Bocellija, ampak jaz se ne bi strinjal s tem. Bom pa zdaj vsekakor potreboval kakšen dan, da pridem k sebi, da umirim vse prepone v sebi. (smeh) Za vedno bom stigmatiziran s tem, da vem, da obstaja več prepon," je v smehu priznal Rok, Anej pa dodal: "To res ni bila najbolj lahka naloga, čeprav je v primerjavi z Bocellijem imitirati Eda veliko lažje, ampak je tudi to velik izziv. Prvič pa mi je dovoljeno bilo peti skozi nos. Da bi pa jaz pel opero, ni variante, jaz je ne bi. (smeh)"