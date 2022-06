BQL se po novem podajata v narodnozabavne vode

V finale letošnje šeste sezone zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas so se uvrstili Adrijana Kamnik, Mario Pešić in BQL. Čeprav so njihove nedeljske imitacije še skrivnost, vam mi razkrivamo prvo imitacijo. Brata BQL, Anej in Rok Piletič, sta imela v mislih imitacije Petra Januša, Jamesa Browna, ACDC, Fredyja Milerja, Samuela Lucasa in Toma Jonesa, a sta se za finalni nastop na koncu odločila za preverjeno formulo za uspeh, saj bosta imitirala Ansambel Avsenik, odpela pa bosta njihovo zimzeleno uspešnico Slovenija, od kod lepote tvoje. “Čeprav sva si zavestno izbrala to pesem, je zdaj obema jasno, da sva si nekako nevede naložila velik pritisk na svoja pleča. (smeh) To je namreč pesem, ki predstavlja Slovenijo in vse nas, zato je zelo pomembno, kako se bova midva znašla v tem nastopu. Zadala sva si res ogromen izziv, sva pa izbrala tudi to, kar bo ljudem všeč za zadnjo oddajo šova,” sta povedala BQL.

Po novem tudi s harmoniko