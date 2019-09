Čaka nas večer presenečenj in zabave

Zvezdniška žirija, ki jo sestavljajo Lara Komar , Lea Sirk in Marko Miladinović , že komaj čaka, da vidijo nastope osmih znanih obrazov, ki so dobro pripravljeni, da prvič stopijo v čevlje glasbenih zvezd . "Čaka nas super oddaja in se je že zelo veselim. Jaz bom navijala za vsakega posebej, ker dobro vem, kaj pomeni stati na tistem odru in imitirati glasbe zvezde. Veselim se, da vidim, kaj so pripravili za prvo oddajo,"je povedala žirantka Lea Sirk.





Da bo oddaja, ki jo bo vodil priljubljeni voditelj Denis Avdić, poskrbela za napete zabavne trenutke in salve smeha, bodo skrbeli zvezdniški tekmovalci, ki so v času pevskih, plesnih in igralskih vaj postali že prava mala družinica. Že v prvi oddaji bodo vsi tekmovalci "zakuhali" Alexu Volasku, ki ga čaka preobrazba v Verko Serduchko, saj so se vsi odločili tudi sami oponašati ukrajinsko evrovizijsko legendo. Kako so mu ponagajali in kakšna bo Alexova reakcija, ne zamudite ob 20. uri na Pop Tv, kjer bomo tudi videli, kako se bo z nastopom in preobrazbo v Verko, odrezal Alex, ki zase sicer pravi, da je precej lesen, kar se tiče gibanja. "Dal bom vse od sebe, preobrazba v Verko pa je zelo zahtevna, ampak tudi zelo zabavna," je pred oddajo povedal Alex.



Spremljajte zabavni začetek šova Znan obraz ima svoj glas nocoj ob 20. uri na Pop Tv.