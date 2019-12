Čaka nas zgodovinski glasbeni dvoboj dveh dvojnih preobrazb

Da je najbolj zabavna oddaja letošnje jeseni, šov Znan obraz ima svoj glas, polna presenečenj, odličnih preobrazb in vrhunskih nastopov, so znani nastopajoči dokazali že večkrat. Po tem, ko jePetra Zore prejšnjo nedeljo navdušila s svojo dvojno preobrazbo, ko je istočasno imitirala Erosa Ramazzottiija in Anastacio, nocoj ob 20. uri gledalce čaka posebno presenečenje.

Maja Oderlap in Matic Supovecsta na zadnji ruleti namreč oba dobila Šank Rock in 6pack Čukurja, kar pomeni, da bosta oba deležna dvojne preobrazbe, pomerila pa se bosta v glasbenem dvoboju. Kaj takega se v šovu Znan obraz ima svoj glas še ni zgodilo, zato se nam obeta zgodovinski trenutek in glasbena bitka, kjer se bosta Maja in Matic oba med seboj pomerila z dvojno preobrazbo, saj bosta oba morala biti Šank Rock in 6pack Čukur, pomerila pa se bosta s pesmijo Dej bolj na glas. Kot sta nam zaupala Maja in Matic sama, sta pripravljena in že komaj čakata nastop.

Kako bo videti glasbeni spopad dveh dvojnih preobrazb, ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV.