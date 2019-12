Tomaž Mihelič, ki je znan kot oseba brez dlake na jeziku in ki naravnost, brez ovinkarjenja pove, kar si misli, je prvič po dolgem času ostal brez besed. V deseti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas so mu namreč ustvarjalci šova do konca uspešno skrivali, da ga bo na odru imitiral Srđan Milovanović, ki se je preobrazil prav v Marlenno in odpel pesemSamo ljubezen.

"Zmagal je! Mislil sem, da me bo kap, ko sem zagledal svoj kostum. Več kot navdušen sem nad Srđanovim nastopom, ki je tudi zelo dobro izgovarjal moj znameniti r. Če iskreno in če je iz srca, potem ljudje to začutijo. Tako kot so to ljudje začutili pred 18 leti, saj bo februarja že 18 let od naše zmage na Emi. In Srđan je pesem odpel res vrhunsko in naredil čudovito točko. Sploh pa, da je naredil takšno točko na pesem, ki je himna ljubezni in iskrenosti, sprejemanja vseh nas in potem še, da je s takim dostojanstvom in srčnostjo nastopil. So ga nagradili tako gledalci kot žiranti. Neverjeten je bil in mu iz srca čestitam," je po koncu desete oddaje povedal Marlenna, ki je na koncu oddaje doživel še eno presenečenje, saj so mu razkrili, da bo plesal v četrti sezoni šova Zvezde plešejo.

