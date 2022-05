Četrti žirant bo tokrat Bojan Cvjetičanin (Joker Out)

Pevec trenutno najbolj iskanega mladega banda pri nas, Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out, je z veseljem sprejel povabilo ustvarjalcev najbolj zabavnega šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas, saj je že večkrat gledal oddaje in vsakič znova 'dal kapo dol' vsem nastopajočim, ki v svojih preobrazbah in glasbenih točkah dokazujejo, da imamo v Sloveniji res veliko pevskih talentov. Sam se nedeljske oddaje zato zelo veseli. "Ta oddaja ima kljub tekmovalni naravi zelo sproščeno noto in zato mi bo malo lažje biti ocenjevalec. Vem, da se vsi tekmovalci intenzivno pripravljajo na vloge, ki pa so si med sabo tako različne, da je treba biti pozoren na veliko elementov, če želiš izbrati "najboljše". Nastopajoči so dobri vokalisti, zato me pevski del ne skrbi, najbolj bom zato pozoren na energijo in sporočilo. Če bodo 'statement' originalnega izvajalca ujeli in ga prenesli na oder, bo to zame dovolj, da lik zaživi," je o svoji žirantski vlogi povedal Bojan, ki se bo prepustil zabavnemu toku večera.



Komaj čaka imitacijo sebe



23-letni Bojan Cvjetićanin se še posebej veseli nastopa Matevža Derende, ki mu je zadnja zvezdniška ruleta namenila imitacijo Bojana, ko bo z glasbenim hitom Umazane misli skušal navdušiti kot frontman skupine Joker Out. "Nikoli si nisem mislil, da bo nekdo pripravil nastop, kjer me bo oponašal, še najmanj pa sem si mislil, da bo to nekdo počel v najbolj znani televizijski oddaji za glasbene preobrazbe, zato se nedelje zelo veselim. Matevžu želim, da se na odru zabava, tako kot se vedno zabavam jaz. Za vedno si bom zapomnil, da je prav on tisti, ki me je prvi imitiral," je še priznal Bojan.