Četrti žirant bo tokrat Domen Valič

Domen Valičje kot igralec vajen, da se za vsako vlogo v gledališču ali filmu preobrazi v drugo osebo, drug lik, zato bo njegova žirantska vloga v drugi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas kot naročena. "Verjamem, da so te preobrazbe, ki jih doživljajo tekmovalci zelo zahtevne, še posebej, ker gre oddaja v živo in je pritisk toliko večji. Jaz osebno se že zelo veselim oddaje, kjer pa ne bom niti malo strog, tako da se me ne rabijo bati. (smeh) Jaz prisegam na pozitivo in dober vajb in bom navijal za vse tekmovalce enako. Važno, da bo žur," nam je zaupal Domen.