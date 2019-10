Četrti žirant bo tokrat Niko Zagode

Če bi tudi sam imel možnost preobrazbe, bi si Niko želel stopiti v čevlje Milana Mladenovića iz skupine EKV. "Z veseljem bi postal Milan ali pa Vlado Kreslin. Oba sta mi odlična pesnika in pevca, s tem da bi mi bil Vlado vokalno in po pričeski bolj pisan na kožo. Če pa bi moral izbrati lik, ki bi mi predstavljal največji izziv, pa bi to bila Kylie Minogue," je v smehu še povedal Niko, ki bo v nedeljo znane tekmovalce ocenjeval skupaj z Laro Komar, Leo Sirk in Markom Miladinovićem.

Kako se bo Niko odrezal kot četrti žirant, bo torej znano jutri ob 20. uri na POP TV!