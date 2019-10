Četrti žirant bo tokrat Peter Poles

Vedno zabavnega in priljubljenega voditelja Petra Polesa ni treba posebej predstavljati, saj že vrsto let sodi na vrh seznama najboljših voditeljev pri nas. Peter je sicer vajen zabavati gledalce v vlogi voditelja, tokrat pa bo imel veliko lažjo nalogo, saj bo ocenjeval in užival v imitacijah osmih znanih tekmovalcev. "Komaj čakam že nedeljsko oddajo, kjer bom vsekakor "opušten" žirant. Prepustil se bom zabavi, odličnim preobrazbam, za katere verjamem, da me bodo dobro nasmejale, navijal pa bo za vse tekmovalce enako, saj so čisto vsi že dokazali, da so odlični v tem kar počnejo. Vedno se držim načela, da ne pričakujem preveč, da nisem potem razočaran, ampak kar sem do sedaj videl v oddaji, me ne skrbi, da ne bo dobro," je povedal Poles, ki ga tokrat čaka nova izkušnja, saj se bo prvič preizkusil kot žirant v kakšnem šovu, kar bo zanj tudi nekaj posebnega in zabavnega."Jaz bom čisto sproščen, ker kot voditelj imaš ogromno pritiskov z vseh strani, tokrat pa bom žirant in samo užival,"je še dodal Peter.