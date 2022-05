Damjana Golavšek večkrat jokala zaradi Nastje Gabor

Nedeljska oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je postregla s številnimi presenečenji in tudi čustvenimi trenutki. Eden od njih je bil zagotovo velik za priljubljeno Damjano Golavšek, ki je zaradi Nastje Gabor potočila kar nekaj solz sreče.

Deveta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je bila zelo čustvena za priljubljeno pevko in učiteljico petja Damjano Golavšek, ki je na odru gledala samo sebe. No, gledala je Nastjo Gabor, ki je imitirala Damjano in njen nastop na Slovenski popevki leta 2007, ko je s pesmijo Naravne sile zmagala in osvojila nagrado za najboljšo skladbo v celoti.

Nastja je tako s svojo imitacijo do solz ganila Damjano, ki je za naš portal povedala: "Že ko sem Nastjo zagledala v dvigalu, so me oblile solze. Popolna kopija mene pred 15 leti. Noro ... Nisem se je mogla nagledati. Ko je začela peti, sem se v sebi 'namravljinčila' do zadnje kocine na telesu. Nastja je svoj nastop opravila več kot odlično. Zelo me je ganila, že dolgo me ni kaj tako zelo ganilo. Z imitacijo me je zadela tako in drugače, predvsem naravnost v srce. Poleg tega je imela na koncu zelo težko melodično izpeljavo, saj je skladba zaradi omejene minutaže v oddaji krajša in melodija z modulacijo skoči za kar ton in pol navzgor, kar je izjemno težko zadeti. Nastja je to opravila res zelo fantastično, kar dokazuje, da je izjemna pevka. Rada jo imam in želim ji vso srečo tega sveta," je Nastjin nastop komentirala Damjana, ki je od ganjenosti večkrat potočila solze sreče.

Vedno nasmejana Nastja Gabor je ta večer nastopila skupaj z Damjanino hčerko Tajo Golavšek, ki pred nastopom ni mogla verjeti svojim očem, saj je mislila, da pred njo stoji mama. "Na začetku sem res samo strmela v Nastjo in ji enkrat skoraj rekla mami (smeh). Ves nedeljski večer je bil zelo prijeten in ganljiv, obujali smo spomine na zmagovalni nastop na Slovenski popevki leta 2007. Celotna izkušnja od prve vaje do zadnje generalke na POP TV je bila nepozabna, ekipa nastopajočih, kreativci v zaodrju, od maskerjev do tonskega mojstra – vsi so bili resnično vrhunski in so zame poskrbeli na najvišjem nivoju. Kapo dol celotni ekipi oddaje Znan obraz ima svoj glas! Bravo za profesionalnost, angažma in prijaznost. Res vau!" je svojo izkušnjo v šovu komentirala Taja Golavšek, ki je za nas pokomentirala tudi Nastjin nastop in mamino reakcijo: "Nastja je res izvrstno opravila svojo nalogo in se v pesem zelo lepo vživela, skupaj sva maksimalno uživali na odru. Mamina reakcija in ganjenost pa sta tako ali tako vse skupaj popeljali visoko v srčne sfere sreče in veselja," je še priznala Taja, ki gre očitno po maminih stopinjah, saj je v oddaji dokazala, da je tudi sama izvrstna pevka.

