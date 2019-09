David Amaro: Najtežje je bilo postati nor

Da David Amaro v sebi skriva zabavljaški talent in odlično miganje z boki, verjetno ne bi niti pomislili, če se ne bi na lastne oči prepričali, kako je nastopil v drugi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas. David se je namreč v prvem dvoboju sezone pomeril s sotekmovalcem Srđanom Milovanovićem , s katerim sta se oba prelevila v zabavnega Jima Carreyja iz filmske uspešnice Maska. A na koncu je prav David slavil kot absolutni zmagovalec druge oddaje, saj je zmagal po ocenah žirije in sotekmovalcev. "Ta druga oddaja je bila zame super in ta točka je bila zame kot naročena, ker sem se uspel sprostiti. Ker iskreno rečeno, v prvi oddaji nisem bil najbolj sproščen. (smeh) Tukaj pa kot Maska nisem imel meja. Prebil sem led in užival od začetka do konca. In to sem vedel že prej, da se bom imel odlično,"je povedal David.

David je tokrat na lastni koži občutil, kaj pomenita dolga preobrazba in sedenje v maski, kar je lahko tudi naporno. "Bolj kot potrpežljivost glede maske mi je bilo težko to, da sem moral biti nor. Najti to norost in se prepustiti liku. Maska je zelo odbit lik in tudi Jim Carrey je briljanten norec. To sem moral postati tudi sam in upam, da sem bil. Očitno sem bil nor. Pristajala mi je ta norost, čeprav jo je bilo težko najti v sebi," je v smehu še priznal David.