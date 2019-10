David ganil z zgodbo: V tujino sem se preselil, ker sem gej

David Amaro, 26-letni pevec, ki že sedem let živi v Manchestru, je v nedeljski oddaji Znan obraz ima svoj glas delil svojo zgodbo. Pri 19 letih se je namreč preselil, ker se doma ni počutil sprejetega. Je eden redkih, ki je o svoji spolni usmerjenosti spregovoril na televiziji.

26-letni David Amarože od svojega 19. leta živi v Manchestru, kjer poje tudi v gospel zboru, s katerim potuje po Evropi in nastopa z legendarno pop skupino Take That. Zdi se, da mladenič živi popolno življenje nekoga, ki je zaljubljen v glasbo, a do te točke je vodila trnova pot.

David je Denisu zaupal svojo zgodbo in jo tako delil s celotno Slovenijo. FOTO: Miro Majcen

Pri 19 letih se je odločil, da se bo iz rodne Slovenije preselil v Veliko Britanijo, v Manchester. V pogovoru z Denisom Avdićem, voditeljem oddaje Znan obraz ima svoj glas, je povedal, da se mu ne zdi prav, da se mora nekdo tako mlad odseliti, da bi lahko bil sprejet in bi se razvil v osebo, kakršna je danes. David je eden prvih znanih osebnosti v Sloveniji, ki je javno spregovoril o tej tematiki. Na vprašanje, zakaj se je preselil v Manchester, je David Denisu brez ovinkarjenja povedal: "Ker sem gej." Povedal je, da se je moral preseliti, da bi postal oseba, kakršna je danes. Da je ostal zvest samemu sebi. Da je ostal on in se ni spreminjal za okolico.

Staršem o svoji spolni usmerjenosti povedal po telefonu

Denisu je povedal, da je staršem kar po telefonu razkril, da je gej: "Ker sem takoj lahko prekinil klic, ko je situacija postala malo preveč čustvena za mojo mamo, recimo, ki je potrebovala čas, da pride k sebi."Da se je odselil, je bil zanj edini pravi način, da najde ljudi, ki ga bodo razumeli, podprli. V tretji oddaji je David na zvezdniški ruleti dobil izziv, da postane Hozier in zapoje pesem Take me to church, ki lepo sovpada s tematiko homoseksualnosti: "Pesem predaja sporočilo, da je okej, da si to, kar si, in je okej ljubiti kogarkoli hočeš, ne da bi ti razne vere ali ljudje zapovedovali drugače. Sam tudi sicer vsako nedeljo hodim v cerkev, sem pa na žalost slišal marsikatero homofobno zgodbo iz teh krogov."

Odprl srce, da bi pomagal drugim Za 24ur.com je povedal, da se je o tem, kdo je, kako čuti in kakšna je njegova zgodba, odločil spregovoriti, ker sam pri 19 letih ni imel nikogar, po katerem bi se lahko zgledoval. V Sloveniji ni bilo nikogar, ki bi lahko bil njegov idol, vzornik. Ni bilo nikogar, ki bi mu vlival upanje, da je z njim vse v redu in da je lahko to, kar je. In prav zato se je tudi odselil. "Takrat sem šel iz Slovenije, ker tu nisem imel nikogar, po katerem bi se lahko zgledoval in potem je morala pasti odločitev, da rečem: potem pa bodi ti tisti, ki bo nekomu zgled," je povedal in dodal: "Res sem to naredil samo za ostale. Nisem si želel, da izpade, kot da izkoriščam svojo homoseksualnost za to, da dobro oddelam in da se ljudem prikupim. To sem res naredil za vse tiste mlade v Sloveniji, ki si ne upajo ali pa mislijo, da se ne morejo odpreti."

David se je odločil, da hoče biti za zgled mlajšim, ki imajo enake težave, kot jih je imel on pri 19 letih. FOTO: Miro Majcen

Ob presenečenju tekle solze sreče Produkcija priljubljene oddaje imitacij je Davidu pripravila veliko presenečenje. V studiu sta ga na vaji presenetili prijateljici Brendain Ebony, prijateljici, s katerima David poje v gospel zboru. "Oni dve sta moja gospel družina,"je povedal David in dodal: "Že pesem sama mi je med vajami začela vedno več pomeniti, zdaj pa bom blagoslovljen in varen z njune strani." Več o Brendi in Abbony ter kaj sta povedali o Davidu, pa jutri na 24ur.com.