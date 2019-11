David o prvem poljubu: Bil je izjemno lep

David Amaro , ki je s svojo simpatičnostjo, srčnostjo, iskrenostjo in talentom v trenutku osvojil Slovenijo, je bil tokrat na vrsti v priljubljeni rubriki AVTObiografija. Tilen Artač , ki mu pravimo kar 'dežurni vrtač', je namreč na vožnjo peljal Davidovo prijateljico iz otroštva, Niko Krmec , ki je danes tudi njegova najboljša prijateljica, bila pa je tudi njegova prva ljubezen in on njena. Kot je povedala, je njuna veza trajala leto in pol, prvi poljub pa se je zgodil v kinu, med ogledom filma, ki pa ga nista skoraj nič videla, saj sta se raje predajala poljubom.

Celotno situacijo je za naš portal 24ur.com komentiral tudi David Amaro, ki je ob Nikinem razkritju tudi malce zardel. "Res je, da je bila ravno Nika moj prvi poljub in da sem si tega zelo želel ... Vsi sošolci so mi takrat govorili o njihovih prvih poljubih, jaz pa za njih nisem imel nobene take zgodbe, zato sem šel v akcijo, povabil Niko na zmenek in jo nato tekom celega filma poljubljal. (smeh) Sicer sem nekaj časa bil mnenja, da je ona tista, ki je prva skočila name in ne obratno, ampak sem se zdaj vdal in sprejel, da sem bil mogoče res jaz ta pobudnik," je v smehu priznal Amaro, ki ima na prvi poljub zelo lepe spomine. "Kakorkoli že, bil je izjemno lep prvi poljub in vesel sem, da je to bilo z Niko, s katero sva na nek način odrasla skupaj. Je pa Nika nekdo, ki me podpira, spodbuja in verjame vame od prvega dne in takega prijatelja potrebuje vsak," je svoji prijateljici še hvaležen David.

