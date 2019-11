Davida Amara presenetila Ceca, pevka, ki jo obožuje

Priljubljenemu pevcu Davidu Amaru se je končno uresničila želja, da se bo nocoj prelevil v kraljico balkanske turbofolk glasbe, Svetlano Ražnatović - Ceco. Glas o Davidu pa je prišel tudi do Cece, saj je Davida prijetno presenetila.

Talentirani pevec David Amaro, ki velja za glasbeno odkritje letošnjega leta, je v vseh oddajah šova Znan obraz ima svoj glas že dokazal, da je vokalno močan, da se dobro znajde v različnih žanrih in da ga ni strah novih izzivov. In kdor čaka, dočaka. Ta rek velja tudi za Davida, ki si je že osem tednom želel, da bi mu ruleta namenila njegovo največjo ikono, srbsko turbofolk kraljico Svetlano Ražnatović - Ceco. Žreb je določil, da bo ta teden imitiral prav njo. "Končno sem Ceca! (smeh) Jaz sem si to res zelo želel. Osem tednov sem prosil za Ceco in končno se mi je uresničila želja. Jaz sem s Ceco odrasel in znam vse njene pesmi in vse albume od A do Ž na pamet. Komaj čakam," je povedal David, ki bo nocoj postal ženska.

"Z besedilom zagotovo ne bo težav, saj pesem Beograd znam na pamet. Pesem mi je res kul in sem jo vedno pel na glas. Seveda so še druge njene pesmi, ki so mi še bolj ljube, ampak mi je Beograd čisto v redu. Ceca ima super avtorje in bom z veseljem odpel in iz srca," je še povedal David, ki zase pravi, da z imitacijo ne bo imel težav. "Jaz sem Ceco gledal od tretjega leta in vse vem o njej, tako da tudi z imitacijo upam, da ne bo težav."

David Amaro se bo prelevil v Ceco. FOTO: Miro Majcen

Za še večje presenečenje pa je poskrbela tudi Ceca, ki je Davida Amara začela slediti na Instagramu, kar je pevca čisto šokiralo."Kje je mene našla? Noro. Ona sledi samo 200 ljudem in zdaj še meni. Prepričan sem, da bo videla moj nastop. Zato sem kar precej živčen, po drugi strani sem pa 'o moj bog'. Nisem še čisto dojel, da mi res sledi," nam je še zaupal David. To pa še ni vse. Ceca je Davidu prek videosporočila zaželela vso srečo ob nastopu in imitiranju ter dodala še nekaj lepih besed. Kaj je povedala Ceca in kako se je na sporočilo odzval David, si oglejte nocoj ob 20. uri na POP TV v novi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas.