Davidovi prijateljici iz Manchestra: Nisva pričakovali, da bo jokal

Prijateljici, za kateri je David v izjavi povedal, da sta njegova 'gospel družina'. Amaro in dekleti namreč skupaj pojejo v gospel zboru, s katerim so bili letos tudi na turneji s skupino Take That. Po končanem nastopu v nedeljski oddaji, v kateri sta Brenda in Ebony zavzeli mesto back vokalistk med Davidovim nastopom, sta za 24ur.com razkrili, kakšen je David v resnici in kako sta pripravili presenečenje.

Kot ljubečo osebo, polno energije. Poveže se z vsemi. Ko vstopi v sobo, se ga opazi, ker je poln življenja. Ima energijo, ki jo v zboru obožujemo, lepo ga je imeti ob sebi. Vsi ga imajo radi, poleg tega pa je zelo talentiran. David je zelo samozavesten. Ve, kdo je, ve, kaj si želi in kako bo ta cilj dosegel, je zelo odločen in ciljno naravnan.

Je eden prvih v Sloveniji, ki je javno priznal, da je gej in občinstvo soočil s svojo resnico ... Kaj mislita o tem?

Da, povedal nama je, da tega ni naredil še nihče. O tem koraku je dolgo razmišljal in David se je za to odločil, ker želi pomagati drugim. Hotel je, da bi ga tudi doma bolj razumeli, da je normalen človek in da potrebuje samo podporo in ljubezen. Prepričana sem, da je v Sloveniji več mladih, ki si ne upajo na glas povedati, kdo so, kaj čutijo. Rekel je, da ko je bil mlajši, ni bilo nikogar, po katerem bi se lahko zgledoval, zato je sam hotel biti vzor mlajšim.

Kako sta se odzvali, ko sta prejeli vabilo s strani POP TV-ja?

Bila sem šokirana! Na Instagramu me je začel slediti profil POP TV-ja in sem rekla, da bom tudi jaz vam sledila, ker sem videla, da je skupni prijatelj David. Takoj sem dobila sporočilo, da bi radi videli, če bi lahko prišli v Slovenijo in pomagali pri presenečenju, ki ga pripravljajo za Davida. Tako ali tako sva želeli priti. Vedela sem, da bo tudi David zelo presenečen, ker nama je nenehno pisal, ali bova kdaj prišli in kdaj bova prišli, nenehno naju je vabil.

Sta pričakovali, da bo tako zelo čustven?

Vedeli sva, da bo vesel, a nisva pričakovali, da bo jokal. Nikoli ga nisva videli jokati. Niti pomislila nisem na to, da bi jokal. Ampak je. V tej oddaji je izlil svoje srce in zdi se mi, da je bil izjemno vesel, da sva bili tam z njim na odru, da sva mu stali ob strani.