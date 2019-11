Davidu se je oboževalka poklonila s posebno gesto

David Amaro , nastopajoči oddaje Znan obraz ima svoj glas, je očitno vedno bolj priljubljen. Odzivi po izpovedi, ko je povedal, da se je v Veliko Britanijo preselil, ker je iskal svoje mesto pod soncem in ko je na televiziji povedal, da je gej, so bili neverjetni, tudi število sledilcev na družbenih omrežjih raste. David ima očitno zelo zveste oboževalce, saj ga je ena od oboževalk po končani osmi oddaji v studiu šova presenetila s prav posebnim poklonom - na sebi je imela majico, na katero je natisnila njegovo fotografijo.

David je bil nad njeno potezo navdušen in hkrati izjemno hvaležen."Pokazala mi je majico s sliko mene. To se mi še nikoli ni zgodilo. Še posebej mi je všeč, ker si je izbrala fotografijo mene iz parade ponosa v Manchestru, kjer se vidi tudi napis Slove is love, kar je nekako moj moto. Slovenija je ljubezen," je povedal David in dodal: "Dotaknilo se me je, ker ima mene na majici in ker je izbrala prav to fotografijo, ki meni pomeni zelo veliko. Tega nisem vajen."

Sicer pravi, da ima z oboževalci same dobre izkušnje in da se je na začetku šova bal, kako ga bo sprejela Slovenija: "Zdaj se predstavljam kot jaz. Poskušam se predstaviti točno takšen, kot sem. Včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno. Mislim, da so me sprejeli takšnega, kot sem in zdaj se bom z velikim veseljem vračal v Slovenijo."