Dejan Vunjak bi se v Znanem obrazu preobrazil v Elvisa

Priljubljenega Dejana Vunjaka ni treba posebej predstavljati, saj že leta navdušuje Slovenijo, lahko pa se pohvali tudi kot zmagovalec prve sezone šova Zvezde plešejo. Sin pokojnega legendarnega pevca Brendija se svojega prihoda v šov imitacij že zelo veseli, saj pravi, da je šov ena velika pozitiva. "Najbolj se veselim glasbenih točk, odličnih preobrazb in sproščenega vzdušja. Kot žirant bom čim bolj iskren, a hkrati ne prestrog, saj se zavedam, koliko energije in truda je vloženega vsak teden s strani znanih obrazov, da se približajo imitaciji, in moram priznati, da jim gre res odlično," je priznal nasmejani Dejan.

Ko sam gleda šov ob nedeljah, si vedno znova rad zamisli tudi, za katero preobrazbo bi se odločil sam. "Zagotovo bi hotel stopiti v čevlje Elvisa Presleyja, saj je imel res ikonično gibanje in zelo specifičen glas. V tej imitaciji bi res užival. Največji izziv pa bi mi verjetno predstavljala maska pevca iz skupine Kiss, saj so imeli ves obraz 'pobarvan' in bi bilo zelo težko, če se ne bi smel popraskati, če bi me srbelo," je še v smehu priznal Dejan, ki že odšteva dneve do nedelje.

Kako se bo Dejan Vunjak odrezal v vlogi žiranta, bo znano v nedeljo ob 20. uri na POP TV.