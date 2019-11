Denis razkril, kako poteka Miletov običajen dan

Skozi celotno sezono oddaje Znan obraz ima svoj glas smo lahko dodobra spoznali tako nastopajoče kot žirante. Vsakič o nekom izvemo kaj novega, zanimivega, presenetljivega, nenavadnega in tudi zabavnega. In v osmi oddaji ni bilo nič drugače. Čeprav bi marsikdo od njih kakšno podrobnost, sploh iz svojega zasebnega življenja, raje zadržal zase, pa se zgodi, da njihove skrivnosti izda kdo drug, največkrat ravno vedno hudomušni Denis Avdić . Tokrat si je v sklopu NEObičajne nagradne igre privoščil nič hudega slutečega Mileta . Poklical je namreč gledalko Lizo in jo pozval, naj mu pomaga dokončati stavke in s tem opisati Miletov običajen dan. Kako torej poteka njegova jutranja rutina, takrat ko ne dela in je NEObremenjen? V zabavni igrici sicer ni bilo pravilnih in nepravilnih odgovorov – na koncu si je prislužila super nagrado – darilni bon v vrednosti polletne naročnine na paket NEO, je pa Denis vsakič pojasnil, kaj naj bi bil 'pravilni' odgovor. Pa poglejmo ...

Miletov običajni dan na NEObičajen način

Ko se Mile zjutraj zbudi, si najprej sleče svojo pižamico, na kateri so narisani ... NEOtopirji. Nato gre v banjo, v katero si natoči penečo kopel in se v njej igra s svojimi ... NEObritimi nogami. Potem pa vzame brivnik in si poleg obraza obrije ... NE Obrvi, ampak brke. In ko je Mile v garderobi in misli, da ga nihče ne gleda, se postavi pred ogledalo in naredi ... NEOobičajen vzklik samemo sebi, kot Tarzan. Potem pa si vedno na ves glas prepeva: »Prišlo mi bo to noč, da v naročju tvojem zaspim in se z NEOm zjutraj zbudim ...«

Tudi vi se lahko zbudite z NEOm

Po vsej verjetnosti je sicer zgodbica o Miletovem dnevu izmišljena oziroma nekoliko prirejena, a nekaj je gotovo – zbujati se z NEOm je nekaj resnično NEOpisljivo dobrega. Zato NE Oklevajte, ampak doživite NEO tudi vi. Gre namreč za najbolj napredno izkušnjo pametnega življenja Telekoma Slovenije, ki vam z dostopom do vaših najljubših programov, aplikacij in ostalih vsebin prinaša neskončno priložnosti za zabavo v vašem domu. Z glasovnim ukazom v slovenskem jeziku boste hitro in enostavno poiskali svojo najljubšo serijo, film ali igralca, preverili vremensko napoved ali podali ukaz pametnim napravam v svojem domu. Z NEOm lahko doživite čisto novi svet, saj je veliko več kot le televizija, je tudi vaš hišni pomočnik, ki združuje pametne naprave za vaš dom na enem mestu.

NAGRADNA IGRA

Ni torej nič NEObičajnega, da je NEO po novem tudi del najbolj priljubljenega šova te jeseni. Imata namreč kar nekaj skupnih točk – oba sta tu za zabavo, za popestritev vsakdana ter za preživljanje NEObremenjenih uric, bodisi sami, v dvoje ali z družbo. Seveda je ogled oddaje Znan obraz ima svoj glas pravo doživetje iz domačega kavča, a zakaj ne bi doživeli čisto novi svet in si oddajo ogledali v živo? Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za dve brezplačni vstopnici! Vse kar morate storiti, je, da dokončate spodnji stavek iz Miletovega dne. Bodite izvirni, zabavni in uporabite v odgovoru besedico NEO. Z vstopnicama bo nagrajen tisti, ki bo podal najbolj izviren odgovor!

Torej ... Ko je Mile v garderobi in misli, da ga nihče ne gleda, se postavi pred ogledalo in naredi ... Dopolnite stavek v spodnji prijavnici!