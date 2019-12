Dobrodelno: koncert nastopajočih iz Znanega obraza na Kongresnem trgu

Pete sezone priljubljenega šova imitacij Znan obraz ima svoj glas je sicer konec, a oboževalci bodo že kmalu dobili priložnost, ko bodo lahko priča pravemu koncertu naših nastopajočih. Vseh osem bo namreč nastopilo na dobrodelnem koncertu Radia 1.

Imitatorka pete sezoneEva Boto in ostalih sedem nastopajočih David Amaro, Srđan Milovanović, Matic Supovec, Petra Zore, Alex Volasko, Ana Dežman in Maja Oderlap bodo nastopili na dobrodelnem koncertu Radia 1 na Kongresnem trgu, ki bo potekal v sklopu njihovega 28-urnega dobrodelnega maratona. Že tradicionalni dobrodelni maraton Radia 1 se z Denisom Avdićem na čelu vrača v samo središče Ljubljane, in sicer na Kongresni trg. Začel se bo v četrtek, 19. decembra zvečer. Denis in ekipa obljubljajo zanimive dogodke, polne zabave, smeha in dobre glasbe.

Nastopajoči bodo na odru Radia 1 predstavili nastope, ki smo jih videli v šovu Znan obraz ima svoj glas. FOTO: Miro Majcen

Ob 19. uri začnejo v družbi vodje standup karavane Denisa Avdića, ki mu bodo družbo delali komiki Mr. Radio - Nejc Šmit, Mr. Simpatikus - Sašo Stare in Mrs. Fata - Lucija Čirović. Svojih debitantskih pet stand up minut pa bo dodal tudi junak Miha Deželak.



Ob 20. uri pa bo Denis Avdić na oder Kongresnega trga pripeljal vse nastopajoče v največjem TV-šovu te jeseni Znan obraz ima svoj glas. Na odru lahko z neverjetnimi izvedbami največjih hitrov pričakujete vseh osem nastopajočih. Poleg aktualnih izvajalcev bosta svoje izkušnje z glasbenimi predelavami dodala še zmagovalca iz prejšnjih sezon in člana ekipe Radia1 Tilen Artač in Tomaž Klepač.

Znanega obraza še ni konec, obeta se koncert na Kongresnem trgu. FOTO: Radio 1