Dobrodelno: koncert nastopajočih Znanega obraza na Kongresnem trgu

Imitatorka pete sezone Eva Boto in ostalih sedem nastopajočih: David Amaro, Srđan Milovanović, Matic Supovec, Petra Zore, Alex Volasko, Ana Dežman in Maja Oderlap bodo nastopili na dobrodelnem koncertu Radia 1 na Kongresnem trgu, ki bo potekal v sklopu njihovega 28-urnega dobrodelnega maratona. Že tradicionalni dobrodelni maraton Radia 1 se z Denisom Avdićem na čelu vrača v sam center Ljubljane, in sicer na Kongresni trg. Ta se bo začel v četrtek 19. decembra zvečer. Denis in ekipa obljubljajo zanimive dogodke, polne zabave, smeha in dobre glasbe.

Ob 19. uri začnejo v družbi vodje standup karavane Denisa Avdića, ki mu bodo družbo delali komiki Mr. Radio - Nejc Šmit, Mr. Simpatikus - Sašo Stare in Mrs. Fata - Lucija Čirović. Svojih debitantskih pet stand up minut pa bo dodal tudi junak Miha Deželak.



Ob 20. uri pa bo Denis Avdić na oder Kongresnega trga pripeljal vse nastopajoče v največjem tv šovu te jeseni Znan obraz ima svoj glas. Na odru lahko z neverjetnimi izvedbami največjih hitrov pričakujete vseh 8 nastopajočih. Poleg aktualnih izvajalcev pa bosta svoje izkušnje z glasbenimi predelavami dodala še zmagovalca iz prejšnjih sezon in člana ekipe Radia1 Tilen Artač in Tomaž Klepač.

Po nastopu Znanih obrazov se obiskovalcem obeta še nastop legendarne skupine Pop Design. Ekipa Radia 1 poslušalce in gledalce šova Znan obraz vabi k uradni otvoritvi praznikov: "Predvsem pa bomo skupaj zapeli za vse družine v stiski, za katere bomo združili moči v okviru letošnjega, že petega 28-urnega dobrodelnega maratona."

"Ker na koncu šteje le to. Lepa misel in občutek, da smo za nekoga storili nekaj dobrega. Da si nekomu polepšal morda samo trenutek življenja, ki se je do tedaj zdelo temno in brez upanja," so sporočili iz Radia 1.