Ekskluzivno: Lepa Brena komentirala Petrin nastop na Znanem obrazu

Lepa Brena je sinonim jugoslovanske glasbe in še danes ostaja eno večjih ženskih glasbenih imen na območju nekdanje države Jugoslavije. Njen glasbeni vpliv je letos segel tudi v oddajo Znan obraz ima svoj glas, v kateri se je Petra Zore preobrazila prav v njo. V tretji oddaji je zapela uspešnico Udji slobodno iz leta 2008 in kot je Petra povedala voditelju Denisu Avdiću , je tudi sama na ta hit preplesala veliko noči.

Kako vam je bil všeč Petrin nastop?

Vse mi je bilo všeč. Petrin nastop je fantastičen, ker je z odlično imitacijo prinesla pozitivno energijo v studio. To imam pri ljudeh rada in to skušam tudi sama doseči z občinstvom. Priznati moram, da je odlično videti, lasulja je odlična in tako je delovala še boljša. Upam, da bo zmagovalka te sezone.

Kaj je pri imitaciji najbolj izstopalo?

V šovu nihče ne tekmuje v smislu vokalne interpretacije, ampak v petju in igri. Veliko tega doprinesejo tudi maskerji in kostumografi, pomembno je tudi dobro premikanje. Petra je imela celoten paket, nič se ne gleda kot posamezni segment, temveč kot celoto. Energija je bila odlična.

Petra sicer ne govori srbohrvaško. Kako se vam je zdela njena izgovorjava besedila vaše pesmi?

Glede na to, da pravite, da Petra ne govori srbsko, je odpela zelo dobro.

Kako pogosto vidite imitacije vas samih?

Glede na to, da moj glas zveni zelo specifično, mi je vedno zelo zanimivo slišati imitacije. Zelo rada slišim različne imitacije tako moških kot žensk, zelo simpatično je, ko me imitirajo.

Če bi imeli priložnost imitirati kogar koli, v koga bi se preobrazili vi?

Želela bi imitirati Terezo in Josipo Lisac, slednjo sem celo dobila priložnost imitirati v nekem našem šovu.