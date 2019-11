Elza Budau o Ani Dežman: Ni ji bilo lahko

Elza Budau velja za legendo slovenske popevke in eno največjih tekstopisk pri nas. Elza je tista, ki je poskrbela za bogato zgodovino slovenske glasbene scene in večina zimzelenih pesmi, ki jih pozna vsak Slovenec, je napisala prav ona. Podpisala se je pod pesmi kot je Ti si moja ljubezen, Pegasto dekle, Poletna noč in mnoge druge.

Preteklo nedeljo je Elza spremljala Ano Dežman, ki je zapela eno njenih večjih uspešnic, pesem svoje mame Elde Viler Ti si moja ljubezen."Poslušam in gledam. Oči se mi rosijo. Približek originalu je enkraten. Boljši ne bi mogel biti. Sicer pa jabolko ne pade daleč od drevesa, pravijo. V tem primeru to drži stoodstotno. Stopila je v Eldine čevlje oziroma v njeno srce. Se poistovetila z njo. Ni ji bilo lahko. Vem, kako Ana neizmerno spoštuje Eldo - kot mamo in kot pevko," je za 24ur.com povedala Elza in dodala: "to je bil prečudovit poklon hčerke svoji mami."

Ker Ana velikokrat poudari, da svoji mami ni tako zelo podobna, kot se to zdi okolici, ki jo obdaja, smo o podobnosti Ane in Elde vprašali tudi Elzo: "Poznala sem tudi Aninega očeta, saj sva bila kar nekaj let sva kolega v službi. Tisto milino v očeh ima po njem. In še marsikaj, najbrž. Vidim pa v njej tudi Eldo, bolj vidim kot čutim. Igra genov me vedno znova preseneča. Tisto dobroto v srcu, ki je nikoli ne zmanjka, pa je Ana dobila po obeh, po Eldi in Tonetu."

Njene pesmi so kot njeni otroci: katera ji je najljubša?

Besedilopiska je obogatila slovensko glasbeno zgodovino in ni ga Slovenca, ki ne bi poznal vsaj ene njene pesmi. Kaj ene, vsaj treh. In kako na vse te pesmi gleda Elza? Katera je njena najljubša? "Počutim se kot mati tisoč in ene pesmi, to je samo prispodoba, saj sem jih napisala še več. In tako kot mati ljubi vse svoje otroke, so tudi meni vse pesmi ljube. Vsaka na svoj način," je za 24ur.com povedala legenda in dodala, da imajo posebno mesto v njegovem srcu pesmi, ki jih je ustvarjala z Jožetom Privškom: "Samo nasmeh je bolj grenak, Ljubezen v f-molu, Ljubimec brez imena in še in še in še ..."

In kakšne spomine ima na pesem Ti si moja ljubezen? "Naj priznam, glasba za to pesem se mi na prvi pogled, hočem reči, prvi sluh, ni zdela kaj posebnega. Samo prijetna, lepa, a preprosta viža. Kako naj jo ubesedim? Prepevala sem si jo na la-la-la, bolj potihoma, kot vedno, da ne bi motila sosedov. Ampak počasi, zares nežno, ljubeče, mi je segla v srce. In iz srca so kar same, kot po čudežu privrele besede, tiste prave, edine, ki pa imajo čarobno moč. Hvaležna sem Eldi in odslej še Ani, da sta to pesem, ki je tudi meni ljuba, zapeli, poustvarili na najlepši možni način. Z angelskim glasom in iz vsega srca."