Eva Boto pred najtežjo preizkušnjo doslej

Po tem, ko je Eva Boto v peti oddaji navdušila kot hudo seksi Ariana Grande , bo tokrat morala stopiti v moške čevlje, saj bo postala eden najbolj priljubljenih raperjev pri nas, postaven in mišičast Challe Salle . Eva priznava, da je živčnost tokrat precej večja kot sicer. "Priznam, čaka me najtežji izziv do zdaj. Preleviti se v nasprotni spol, zraven pa moram še repati, kar je v primerjavi s petjem kot dan in noč. Pesem sama po sebi ne zveni zahtevna, pa vendar mi je za izvedbo najtežja, treba bo poiskati pravo, temno barvo glasu, zraven pa pravilno dihati ob vseh teh besedah, ki jih moram repati," je priznala Eva, ki v šali pravi, da se je od zadnje oddaje pripravljala, da postane mišičasti Challe Salle. "Dva tedna časa sem imela za fitnes, da pridobim na mišicah, tako da, če je to dovolj, potem sem pripravljena. (smeh)"



Evo Boto nocoj torej čaka zelo zahtevna preobrazba, saj bo iz dame morala stopiti v čevlje postavnega mišičnjaka. "Zahtevno bo, od tega, da moram najti pravo barvo glasu, do tega, da moram repati, hkrati najti pravi način izgovorjave i-jev, e-jev, ki jih ima on zelo specifične. Zahtevno se je konec koncev tudi obnašati kot moški na odru in hkrati biti seksi, kot je on,"je še priznala Eva. Tudi Challe Salle se že veseli oddaje in Evinega nastopa: "Seveda se zelo veselim, vesel sem tudi, da se je Evi končno izpolnila želja, ki jo je imela od začetka. (smeh) Malo sem spremljal prejšnje oddaje in moram reči, da se je Eva do sedaj res super odrezala. Bomo videli, kako se bo znašla sedaj, ker je ponavadi pevcem in pevkam zelo težko repati, saj ni tako lahko kot je videti. Največji izziv za Evo bo pomoje zadeti pravo barvo moškega glasu, poleg tega pa bo morala pri rap delih imeti pravi flow, torej zlagati besede v pravem ritmu, da bo vse tekoče. Imam tudi specifičen način petja in izgovorjavo v slengu s svojim L-jem, tako da bo mogla spremeniti svoj naglas, da bo vse skupaj izpadlo kul. Pustil se bom presenetiti," je povedal Challe Salle, ki bo nocoj sedel na četrti žirantski stol.