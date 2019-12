Eva Boto: Pri Ariani Grande sem prvič začela dvomiti vase

Eva Boto je v dvanajsti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas osvojila laskavi naziv imitatorke sezone. V peti sezoni zabavnega šova se je preobrazila v dvanajst različnih likov in s tem dokazala, da je odlična vokalistka in tudi igralka. Eva je takoj po končani sezoni spregovorila za naš portal in nam zaupala, katera imitacija je bila zanjo psihično najbolj naporna in kdaj je začela dvomiti sama vase.

Eva, osvojila si naziv najboljše imitatorke pete sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Kaj ti pomeni ta naziv?

Nisem se pripravila na to. (smeh). Pravim, da smo zmagovalci vsi, ne glede na to, kakšen rezultat je. Hvala za vsem, ki so verjeli vame in vsem, ki so glasovali, da so me imenovali za najboljši imitatorko sezone. Res smo tri mesece garali in bi bilo zasluženo, da bi vsi zmagali. Takšno je moje mnenje.

Zdi se, da si bila presenečena, videli smo tudi solze. Kakšni so bili občutki?

Danes je bilo že od jutra ogromno emocij - od žalosti, ker veš, da bo konec, do veselja, ker smo tri mesece vseeno garali in si zaslužimo počitek, vzhičenost ... Vse skupaj je prišlo po samem nastopu in po razglasitvi. Še vedno vse vre v meni. Mislim, da bo še prišlo za mano.

Pesem Cristine Aguilere si izbrala sama, zakaj ravno ta?

Želela sem se posloviti z vokalno pesmijo, takšna kot sama tudi sem. Pomembno pa mi je bilo tudi, da ima pesem zgodbo. Christina Aguilera je sicer bila moj otroški idol. Že kot majhna sem jo imitirala in se mi je zdelo nekako smiselno, da sem izbrala to pesem. Sem se pa potem tekom tedna spraševala, zakaj sem si izbrala takšen izziv, ampak se je splačalo.