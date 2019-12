Eva Boto: Stopiti v čevlje Avsenikov ni bila lahka naloga

Priljubljena pevka Eva Boto je vso sezono izstopala z odličnimi imitacijami, a ji je zmaga večkrat za las ušla. Teden pred finalno oddajo pa je bil Evi pisan na kožo, saj si je z čustveno odpeto pesmijo Tam kjer murke cveto Ansambla bratov Avsenik pripela svojo prvo zmago. "Zame je bil cel teden zelo čustven, še posebej zaradi te pesmi in zaradi mojega preteklega sodelovanja s skupino Črna mačka, se mi je vse prevrtelo v glavi in kako smo garali in kako se je vse splačalo. Tudi cela enajsta oddaja je bila čustvena, ker vidim, kako smo se povezali nastopajoči med seboj in kako smo garali. Po pravici povedano, kar ne morem verjeti, da bo naslednjo nedeljo že konec," je povedala vidno ganjena Eva, ki je bila svoje prve zmage seveda zelo vesela.

Eva tokrat ni imela lahke naloge, ko je morala odpeti zimzeleni hit Tam kjer murke cveto, saj je pesem vse prej kot lahka."Moj nastop je bil zelo zahteven, vsaj zame, ker je nastavek pri petju tukaj čisto drugačen kot ga jaz sicer izvajam pri pop glasbi. Pa še v velike čevlje Avsenikov sem morala stopiti, kar je velik zalogaj. Ampak sem od začetka do konca zelo uživala,"je še priznala Eva, ki dodaja, da si nikoli ne bi mislila, da ji bo prav narodno-zabavna pesem prinesla zmago. "Nikoli ne bi rekla, da bom s to imitacijo zmagala. Bi prej rekla, da bi zmagala kot Challe Salle ali Lady Gaga ... Ampak glej, sem presenečena in presrečna. Bi pa rada še dodala, da sem vesela, da je zmagala ta pesem, saj moramo spoštovati to glasbo, da vemo od kod izviramo in tudi mladim bi morali biti Avseniki velik vzor."