Eva s parodijo na Shallow v dveh mesecih skoraj milijon in pol ogledov

Korošica Eva Boto in radijec Tim Kores Kori, nekdanji tekmovalec druge sezone šova Znan obraz ima svoj glas, sta 4. julija na YouTube objavila parodijo hita Shallow,ki ga v originalu prepevata Lady Gaga inBradley Cooper. Pesem sta poimenovalaPolicaj in v dveh mesecih ima posnetek na YouTubu že skoraj 1,4 milijona ogleda.