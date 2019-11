Evin nastop je ocenila tudi originalna Tinkara Kovač

"Že Denisov uvod s prispodobo o ženski kot morju, ki valovi, me je čisto raznežil - predstavljala sem si, da bi lahko bila nadaljevanje moje pesmi, ki sicer postavlja vprašanje: če pravijo, da bo morda kmalu konec sveta, koliko se res med sabo poznamo? Med Evino izvedbo skladbe sem opazila vse detajle, ki jih je skupaj z odlično mentorico Darjo natačno izdelala in podala s tako sproščenostjo, da se vam vsem zahvaljujem, da sem lahko prvič v življenju spremljala takorekoč sebe iz domačega naslonjača. In mi je bilo všeč! Bravo in kot se na koncertih reče ... bis, bis!"je povedala navdušena Tinkara.