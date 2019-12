Finalisti so si pesmi za finale izbrali sami

V nedeljo zvečer, ko je na sporedu finalna oddaja šova Znan obraz ima svoj glas, bo znano, kdo od štirih finalistov bo osvojil laskavi naziv imitator sezone. Eva, David, Matic in Srđan so si za finalno oddajo pesmi izbrali sami, ostali nastopajoči bodo nastopili v duetih.

FOTO: POP TV

V finalni oddaji glasove podeljujejo samo gledalci, nastopajoči in žirija točk v zadnji oddaji ne deli.

Po enajstih tednih zabavnih oddaj, odličnih nastopov, vrhunskih imitacij, bo v nedeljo zvečer najbolj zabaven šov letošnje jeseni, Znan obraz ima svoj glas, doživel svoj epilog. V finalni oddaji se bodo za naziv "imitator sezone" pomerili znani štirje finalisti - Eva Boto, David Amaro, Matic Supovec in Srđan Milovanović. Vsi štirje finalisti pa so si za sklepno oddajo lahko sami izbrali pesem in imitacijo, s katero bodo poskušali osvojiti in prepričati gledalce, da si zaslužijo laskavi naziv imitatorja pete sezone. Eva bo zapela pesem Beautiful ameriške pevke Christine Aguilere. "Ko sem brskala po skladbah, sem razmišljala, kaj želim gledalcem predati kot svoj finalni nastop. V mislih sem imela vokalni nastop, hkrati pa sem želela, da ima pesem oziroma izvajalec, ki ga imitiram, neko povezavo z mano. Tako mi je na idejo prišla Christina Aguilera, ki je bila moj otroški idol. Spomnim se, da sem od staršev dobila prvo kaseto, ki je bila ravno od nje, na njej pa tudi pesem Beautiful, ki jo bom zapela. Je pa poleg tega Christina tista, ki sem jo kot majhna dejansko imitirala doma, želela sem biti kot ona. Zdaj bom končno dobila to priložnost," je za 24ur.com povedala Eva.

David bo James Arthur, britanski pevec, znan predvsem po pesmiImpossible. Zakaj ravno ta pesem? "Bližamo se koncu Znanega Obraza in tudi koncu nedokončane zgodbe med mano in Slovenijo. Zadnja oddaja bo torej zame polna emocij, in le teh v Jamesovi interpretaciji pesmi ‘Impossible’ ne sme manjkati. Na oder oddaje Znan Obraz Ima Svoj Glas bom s to pesmijo še zadnjič stopil iskren in odprtega srca," je pojasnil David.

Matic pa bo postal dalmatinski šarmer Petar Grašo in bo zapel Moje zlato. "To pesem sem si izbral, ker v tej oddaji še ni bilo dalmatinskega melosa. Komad mi je zelo všeč, ker je zelo raznolik. Uvod nežen, potem pa se razpoje v prehodu in na koncu! Ko sem ga prvič slišal, mi je bil noro všeč! Všeč pa mi je tudi preprosta scena v spotu. Malo pa sem komad izbral tudi zaradi tega, ker imajo ostali vsi angleske pesmi, Grašov pa je malo drugačen," je povedal Matic.

Talentirani Srđan pa bo v finalu stopil v čevlje Alexandra Rybaka, Norvežana, ki je leta 2009 zmagal na Evroviziji s pesmijo Fairytale. "Reči pevcu, da izbere samo eno pesem, ki mu veliko pomeni in s katero bi se rad sam prestavil, je kakor da prosiš starša, naj izbere najljubšega otroka - nemogoče. Zato sem izbral pesem, ki mi ni pretirano blizu, a je predvsem energična, optimistična in zabavna, zato bo odlična poslovilna točka za občinstvo! Zamisel pa sem dobil, ko me je nekaj tednov nazaj moj petletni sinko v trgovini prosil, naj mu kupim srajco in telovnik, da bo videti kot Alexander Rybak. Takrat sem se spomnil, kako me je njegova mladostna energija na Evrosongu navdušila in enako sem želel ponuditi občinstvu, ki nas že tri mesece spremlja in spodbuja. Zabavno, energično točko, ki jim bo pričarala nasmeh na obrazu," je svojo izbiro pesmi utemeljil Srđan.

Ostali štirje znani nastopajoči pa bodo zapeli v duetih. V prvem duetu bosta nastopili Maja Oderlapin Petra Zore, ki bosta postali članici legendarne skupine ABBA in zapeli evrovizijski hit Waterloo. "Komaj čakava nastop, saj bo poln optimizma, nostalgije in verjameva, da bova pričarali dobro vzdušje, kot ga doživijo vsi, ko zaslišijo uspešnico te legendarne švedske skupine," sta povedli Maja in Petra.

V drugem duetu pa bosta nastopila Ana DežmaninAlex Volasko, ki bosta stopila v čevlje Staneta Mancinija in Marjane Deržaj, zapela pa bosta zimzeleno pesem Kako sva si različna. "Na vajah sva se super ujela in verjameva, da bova tudi v nedeljo postregla to energijo in sporočilo, ki sta ga takrat Stane in Marjana," sta povedala Ana in Alex.

