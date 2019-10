Glasbeni producent o edinstvenem izzivu: Z ušesi sem moral razvozlati melodijo

Oddaja Znan obraz ima svoj glas se vsak teden sooča z novimi izzivi, pa naj bodo to maske, kostumi ali vokalne sposobnosti nastopajočih. Ta teden pa se bo ekipa Znanega obraza prvič soočila z združitvijo dveh pesmi iz animiranega filma Mala morska deklica.

Eva Botose bo preobrazila v Arielo, malo morsko deklico, Srđan Milovanović pa v Sebastiana, Arielinega 'varuha' in prijatelja, zaščitniškega rakca. Ariela v filmu sanjari, da bi rada izkusila človeški svet, imela noge, rada bi plesala, hodila in tekala naokoli. Zato bo Eva zapela Arielino pesem Part of your World (Del tvojega sveta, op. p.). Rak Sebastian pa želi mlado in navihano Arielo prepričati, da je to slaba ideja in ji predstaviti, kako zelo lepo je pod morjem in da se ne zaveda, v kako lepem svetu živi. Zato bo Srđan zapel pesemUnder the sea (Pod morjem, op. p.), ki je tudi dobitnica oskarja za najboljšo izvirno pesem.

Eva in Srđan bosta zapela duet dveh pesmi, ki v filmu Mala morska deklica niti ne obstaja. FOTO: Miro Majcen

'Svojevrsten izziv, ki zahteva precej časa in zajetno mero znanja' Na odru oddaje Znan obraz ima svoj glas bomo v četrti oddaji videli torej duet, ki ga sicer v risanem filmu ni. Zato je imel glasbeni producent oddaje Mirko Medved pred seboj precejšen izziv. Znano je namreč, da je Mala morska deklica film, ki je po mnenju mnogih v risanke prvi pripeljal broadwayski muzikal."Pesmi so dramaturško in aranžmajsko dodelane na najvišjem nivoju kar je skladatelju Alanu Menkenu prineslo tudi oskarja za glasbo. Posledično je priprava takšne matrice svojevrsten izziv, ki zahteva precej časa in zajetno mero znanja,"je Mirko povedal za 24ur.com in dodal, da se bodo z duetom (ki ga sicer v risanem filmu ni) skušali čim bolj približati izvirniku: "Gledalcem bi radi čim bolje pričarali izkušnjo iz filma."

Mirko je torej združil pesmi Part od your worldinUnder the sea in se ju lotil kot zaporedni zgodbi dveh svetov. "Ker pesmi izhajata iz dveh različnih tonalitet ter ritmičnih načinov je bilo potrebno preliti eno pesem v drugo, kjer rakec pesem prevzame od Ariele, ki se mu pa na koncu seveda pridruži," je za naš medij povedal Medved in dodal, da je bil največji izziv poustvaritev orkestra, katerega partitura je zelo dodelana, zanjo pa je težko dobiti notni zapis: "Treba je bilo z ušesi razvozlati vse posamezne melodične linije vseh orkestrskih glasbil ter jih potem odigrati ter združiti v celoto. Rakova pesem, je pa seveda prinesla mnogo eksotičnih glasbil za katere je pa težko dobiti že zvoke."

