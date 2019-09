Glasuj za svojega favorita!

Vsak teden se bo vseh osem nastopajočih predstavilo v luči znane zvezde. In vsak teden bo eden od tekmovalcev zmagal v imitiranju. O tem bodo odločali glasovi žirije, glasovi drugih tekmovalcev in glasovi gledalcev. Točke se iz tedna v teden seštevajo. In le štirje najboljši, z največjim številom točk, se bodo pomerili v finalni oddaji.

V vsaki oddaji bomo izžrebali nagrajenca, ki prejme Lidlovo vrednostno kartico v višini 1.000 EUR. In ne pozabite! Med vsemi vami, ki boste glasovali tekom celotne sezone, bo zaključni žreb določil prejemnika novega Renault CLIA.

Glasovi, ki jih gledalci oddate med tednom oz. med ponovitvami oddaje, se ne bodo šteli za veljavne.

Sodelujejo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemach in T2.

Izmed vseh pravilno prispelih odgovorov bomo izžrebali gledalca/-ko, ki bo prejel/-a vrednostno kartico v višini 1.000 EUR, ki jo podarja Lidl. Vsi, ki boste kadarkoli glasovali v času šova Znan obraz ima svoj glas,se v finalni oddaji uvrstite v žreb za novi Renault CLIO,ki ga podarja Renault Nissan Slovenija.

Nagrajenec tedenskega glasovanja, ki prejme Lidlovo vrednostno kartico za 1.000 EUR, bo objavljen po nedeljski oddaji v živo, in sicer v drugem oglasnem bloku vsebine, ki sledi, in najpozneje do torka prihodnjega tedna na straneh znanobrazimasvojglas.si

Cena oddanega glasu je 1,99 EUR z DDV.

* Vrednostno kartico v višini 1.000 EUR podarja LIDL SLOVENIJA D.O.O., Pod lipami 1, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda. Akontacijo dohodnine po 105. členu (3. odstavek) in 131. členu zakona o dohodnini bo poravnal PRO PLUS. Prejemnik nagrade izrecno dovoljuje, da se osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka in številka osebnega računa) uporabijo v namen, zaradi katerega so bili dani – za izročitev nagrade. Prejemniku se vrednostna kartica aktivira naslednji delovni dan in je aktivna 365 dni.

** Srečni dobitnik finalnega žreba prejme novi Renault CAPTUR Intens Energy TCe 90, ki ga podarja podjetje Renault Nissan Slovenija, d.o.o., mora po 105. členu (3. odstavek) in 131. členu zakona o dohodnini pred prevzemom avtomobila plačati akontacijo dohodnine.