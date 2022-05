Glasujte za svojega favorita razpisa Mladi upi 2022

Pred nami so zgodbe zadnje peterice finalistov letošnjega razpisa Mladi upi. S tem pa se začne tudi spletno glasovanje, v katerem boste tudi vi s svojimi glasovi izbrali enega finalista in tako prejemnika finančnih sredstev. Ostale prejemnike bo na osnovi razpisnih meril izbrala strokovna komisija.

V zadnjih treh tednih ste lahko brali zanimive in uspešne zgodbe mladih upov, a ne izpustite te pestre zadnje peterice, med katerimi so lokostrelec, sabljač, tenisač, trobentač, matematik in programer. Preberite, s čim se soočajo in koliko truda vlagajo za svoje uspehe. Da pa jih boste začutili, si oglejte pristne video posnetke na spletni strani Mladi upi. Na osnovi razpisnih meril bo v naslednjih dneh strokovna komisija izbrala vsaj sedem prejemnikov finančne podpore za razvoj svojega talenta. Z objavo zgodb celotne dvajseterice finalistov razpisa se je pričelo tudi glasovanje, s katerim boste enega prejemnika finančnih sredstev iz sklada Mladi upi določili tudi vi! Glasovanje poteka od 26. 5. 2022 od 10. ure do 2. 6. 2022 do 8. ure. Svoj glas lahko oddate TUKAJ! A še preden oddate svoj glas, si preberite prepričljive zgodbe zadnje peterice talentiranih mladih. To so zgodbe še zadnje peterice finalistov

Anej Gorenjak, trobenta

Trobentač Anej Gorenjak prihaja iz glasbene družine, zato lahko rečemo, da mu je bila glasba položena že v zibelko. Za igranje na trobento se je preprosto odločil nekega jutra. Prvo svojo trobento si je kupil s privarčevanim denarjem, ki ga je vsak mesec dobival od pokojne babice. Njegova prva trobenta je bila Pocket trobenta, na katero ga je naučil igrati oče, prav tako trobentač. Sodeloval je že na veliko tekmovanjih, kjer je večkrat dosegel 1. mesto in prejel 1. nagrado ter zlato plaketo. Na državnem tekmovanju Temsig je bil dvakrat zaporedoma državni prvak. Na svoje uspehe je zelo ponosen, zaveda pa se, da so plod njegovega trdega dela, truda in odrekanja. Ne more mimo tega, da ne bi omenil dveh vzornikov, ki ju ima doma: "To sta moj oče in dedek, ki še pri svojih 72 letih velikokrat rad igra z mano. In včasih zadoni tudi trio trobent, mama pa z nami zapoje." V prihodnosti si želi postati trobentač solist.

Aljaž Matija Brenk, lokostrelstvo

Osemnajstletni Aljaž Matija Brenk je uspešen mladi lokostrelec. Kot majhen deček se je rad igral Robin Hooda, ko pa je odrasel, se je začel z lokostrelstvom bolj resno ukvarjati. Oče ga je v petem razredu osnovne šole vpisal v lokostrelski tečaj in tako je potrdil, da mu je ta šport pisan na kožo. Po enomesečnem tečaju se je moral odločiti za slog loka in izbral je sestavljeni lok, ki si ga je kupil s privarčevanim denarjem. Da je talentiran, je dokazal že po prvem letu treniranja, ko je zmagal v kategoriji starejših dečkov. Za doseganje vrhunskih rezultatov pa mora biti discipliniran in veliko trenirati, zato trenira samostojno ali pa v okviru reprezentance. V zimski sezoni ima poleg vsakodnevnih treningov v dvorani skoraj vsak vikend tudi tri dnevne kondicijske priprave. Tekmuje tudi na tekmovanjih evropskega in svetovnega nivoja, kjer je v preteklem in letošnjem letu med številnimi rezultati dosegel tudi prvo mesto na evropskem mladinskem pokalu v Čatežu (posamično in v mešani kadetski ekipi). V prihodnosti želi postati kadetski, mladinski in kasneje tudi članski svetovni prvak.

Patrik Žnidaršič, kemija, matematika in programiranje

Izjemno nadarjen Patrik Žnidaršič se je usmeril na področje kemije, matematike in programiranja. Njegova pot do uspehov se je začela že v osnovni šoli, kjer se je udeleževal različnih tekmovanj. Na področju kemije, računalništva, programiranja in matematike še danes dosega dobre rezultate. V šolskem letu 2019/2020 je prejel bronasto odličje na mednarodni kemijski olimpijadi, naslednje leto pa je na 53. mednarodni kemijski olimpijadi stopil še stopničko višje in osvojil srebrno odličje. Ima kar nekaj zlatih priznanj in dobrih uvrstitev na državnih tekmovanjih iz kemije, logike in matematike. Za prihodnost si pušča odprta vrata, saj še ne ve, katera smer ga bo najbolj navdušila.

Peter Krajnc, sabljanje

Že drugič pa se za sredstva Mladi upi poteguje sabljač Peter Krajnc. Želi si zmagati na kvalifikacijah za olimpijske igre, kot pravi, pa ga bodo do tja pripeljala sistematičnost in treningi z najboljšimi trenerji. Prav to se tudi uresničuje, saj ga je eden od najboljših maestrov Christian Bauer povabil v svojo sabljaško akademijo v Orleansu. Talentiran sabljač si je vrata do akademije odprl s svojim trdim delom in rezultati na tekmovanjih, a žal mora zbrati še kar nekaj finančnih sredstev, ki bodo pokrili stroške treningov, bivanja, opreme in nekaj tekmovanj. Letos se je udeležil svetovnega mladinskega prvenstva v Dubaju, hvaležen pa je, ker se bo imel možnost pripravljati na tekmovanje na taboru FIE, kamor vsako leto povabijo mlade talente iz sabljaško nerazvitih držav. Peter živi in trenira v Italiji, od tam pa redno opravlja tudi šolske obveznosti Športne gimnazije Kranj. Trener Marko Michelotto pravi, da je bil od začetka zelo presenečen nad Petrovo vztrajnostjo in naklonjenostjo treningom. "Trenira dvakrat na dan in na vsakem treningu da vse od sebe, nima izgovorov, je osredotočen na cilje," o sabljaču pove italijanski trener.

Bor Artnak, tenis