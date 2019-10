V peti oddaji šova Znan obraz ima svoj glas je v rubriki AVTObiografija tokrat na svoj račun prišel priljubljeni imitator in igralec Srđan Milovanović. Tilen Artač je namreč na vožnjo peljal Srđanovo soigralko in prijateljico Mašo Tiselj, ki je med vožnjo zaupala nekaj zelo sočnih podrobnosti, za katere je prvič slišala tudi Srđanova žena.

Kot je zdaj že v navadi, vsako nedeljo Tilen Artačna vožnjo pelje dobrega prijatelja enega od tekmovalcev ali žirantov šova preobrazb. Ko je Srđan, ki je bil tokrat "na tapeti", na posnetku zagledal svojo prijateljico in soigralko Mašo Tiselj (spomnimo se je tudi iz šova Slovenija ima talent), je padel v smeh. "Bil sem zelo presenečen, ker je Denis rekel, da bo Tilen govoril s sodelavko enega od prisotnih. Zato sem samozavestno prišepnil Volasku, ki je sedel poleg mene: 'To gotovo nisem jaz, ker sem espe. Jaz nimam sodelavcev!' (smeh) Potem pa sem jo prepoznal od zadaj, še preden se je obrnila! A sem zelo vesel, da so izbrali prav Mašo, ker je zabavna sogovornica in krasna punca,"je povedal Srđan.

Za strastno 'valjanje po mizi' s sodelavko je žena izvedela šele v oddaji. FOTO: Miro Majcen

Maša je v AVTObiografiji zaupala zgodbo, kjer sta s Srđanom v interaktivni večerji in predstavi Murder Mistery Dinner kot "ljubimca" pristala na eni od miz gostov, ki so umikali stvari z mize, da sta se lahko razkomotila, dokler ju ni soigralka prekinila. "Imava veliko anekdot, saj sodelujeva v štirih predstavah in snemava risanke v istih studiih, a je bila ta res najbolj žgečkljiva. Gostje so se ob najinem vzdihovanju na njihovi mizi precej zabavali. Ker so bili večinoma odvetniki, so celo navijali poleg. Ti se ne ustrašijo ničesar!" je v smehu priznal Srđan, ki nam je zuapal tudi, kako je žena Urška reagirala na slišano. "Ja, žena je res izvedela tole situacijo šele v oddaji, ker ji sploh ne utegnem povedati vseh pripetljajev, ki se nam zgodijo. Je pa rekla, da dokler ne pospravim svoje kaotično razmetane pisalne mize doma, je to, kar počnem na drugih mizah, niti najmanj ne zanima. (smeh)"

Tilen je hotel 'sočno' zgodbo in jo tudi dobil. FOTO: POP TV

Priljubljeni imitator pa je za naš portal komentiral tudi to, kar sta povedala Maša in Tilen, da bi po njem morali narediti risanko."Absolutno sem za, a samo, če bosta v njej tudi Maša in Tilen! To bi bilo na desetine odštekanih likov, ki bi vzbudili zanimanje marsikaterega psihoterapevta!" je še v smehu povedal Milovanović.