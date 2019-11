Halid Bešlić za 24ur.com komentiral Davidov nastop

David Amaro je v sedmi oddaji imitiral velikega bosanskega pevca Halida Bešlića in zapel eno njegovih večjih uspešnic Miljacka. David je imel še posebej težko nalogo, saj je Halid njegov velik idol in je moral z nastopom navdušiti kar pet žirantov: Leo Sirk, Laro Komar, Marka Miladinovića , gostujočo gostjo Heleno Blagne in seveda Denisa Avdića , ki je Halidov velik oboževalec.

David je z nastopom sicer navdušil vseh pet, za mnenje pa smo prosili tudi enega in edinega Halida Bešlića. "Nastop je bil zelo simpatičen, tako petje kot samo obnašanje na odru. Barva glasu je zelo simpatična, čeprav je malo drugačna od moje. Zelo zanimivo ga je bilo opazovati med nastopom. Če pogledam kot celoto - odlično!"je za 24ur.com povedal legendarni glasbenik o Davidu. Žirant Mile je priznal, da se je ob imitaciji Bešlića celo naježil, Lea pa se mu nikakor ni mogla načuditi, kako zelo dober je bil pri tem nastopu.

In Helena Blagne? Slovenska diva ga je pohvalila in dodala:"Dobila sem občutek, da si s ponosom danes uprizoril to glasbeno zapuščino naše sestrske države Bosne in Hercegovine."