Iščemo Mlade upe 2019: mladi športniki, parašportniki, umetniki in znanstveniki – prijavite se!

V nedeljo 22. septembra bomo na svoj račun prišli vsi ljubitelji dobre zabave in glasbe, saj se na POP TV vrača priljubljena oddaja Znan obraz ima svoj glas. Tudi tokrat pa ne bodo zasijali le tekmovalci, pač pa boste priložnost, da pokažete svoj talent, dobili tudi perspektivni mladi umetniki, športniki, parašportniki in znanstveniki. Da bi svoj talent lahko razvijali še naprej, pa vam bo zagotovo še kako prav prišla finančna pomoč, zato vas Zavarovalnica Trigav in njen zavod Vse bo v redu vabita k sodelovanju pri že sedmi generaciji Mladih upov!

Eva Boto, Ana Dežman, Maja Oderlap, Petra Zore, Alex Volasko, David Amaro, Matic Supovec in Srđan Milovanović so novi tekmovalci oddaje Znan obraz ima svoj glas, ki se bodo prepustili strokovnjakom preobrazbe in bodo s svojim talentom, znanjem, imitacijami ter karizmo poskrbeli, da nam to jesen ne bo dolgčas. Kot že veste, ima peta sezona še eno novost, in sicer osveženo žiranstko zasedbo. Novi žiranti so igralka Lara Komar, pevka Lea Sirkin igralec Marko Miladinović, ki bodo pod taktirko vodeitelja Denisa Avdića nastopajoče komentirali, hvalili, kritizirali, jim ploskali in iskreno potočili kakšno solzo.

Tudi letos bodo znani obrazi peli za Mlade upe.

Seveda pa ne bo ostalo le pri zabavi. S svojim talentom, znanjem, napornimi treningi, veliko mero zaupanja in poguma bodo pevci različnih žanrov s svojimi preobrazbami in nastopi pridno nabirali točke, seštevek katerih bo določil zmagovalca. Na tak način bodo vsako nedeljo zbirali tudi finančna sredstva , ki jih bo Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, vsakokrat podvojil. Znesek, ki se bo v skladu nabral skozi oddaje, bo tudi tokrat namenjen Mladim upom – nadarjenim mladim športnikom, para-športnikom, umetnikom in znanstvenikom za razvoj njihovega potenciala! Družbeno odgovorni projekt Mladi upi je namenjen mladim, nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta. Če ste torej talentiran/-a športnik/-ica, parašportnik/-ica, umetnik/-ica ali znanstvenik/-ica, se prijavite na razpis in dovolite, da vam pomagamo pri razvijanju vašega talenta! Prijave na razpis za mlade upe so že odprte, rok za oddajo pa je torek, 15. oktober, do 10. ure. Vse informacije najdete v razpisu ''Mladi upi 2019''. Med vsemi prijavljenimi bo strokovna komisija v prvi fazi projekta izbrala 20 mladih, ki se bodo kot finalisti uvrstili v ožji izbor. Nato boste lahko enega od mladih upov, ki bo prejel finančno podporo, z glasovanjem na spletni strani Mladi upi izbrali vi, preostale prejemnike sredstev pa bo izbrala strokovna komisija. Zmagovalci razpisa bodo znani sredi decembra.

Mladi upi 2018

Še vedno kolebate, ali ste iz pravega testa za prijavo? Preletite dosežke Mladih upov leta 2018, ki so – tudi s pomočjo dobljenih finančnih sredstev – blesteli tako doma kot v tujini: Simpatična ritmična gimnastičarka Aleksandra Podgoršek si želi svoj razvoj in napredek prek udeležb na mnogih tekmovanjih po vsem svetu enkrat kronati tudi z udeležbo in zmago na olimpijskih igrah, za kar je namenila tudi del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi. »Ritmično gimnastiko treniram že od svojega šestega leta, torej 11 let. Za ta šport živim in si ne predstavljam življenja brez njega.« Aleksandra je kategorizirana športnica perspektivnega razreda po merilih OKS, članica članske državne reprezentance, leta 2018 pa je postala tudi članska državna prvakinja. Leta 2018 je bila uspešna tudi v tujini. Na svetovnem prvenstvu v Taškentu je s trakom osvojila odlično 6. mesto. Na Svetovnem prvenstvu v Sofiji pa je skupaj z ekipo osvojila visoko 11. mesto, na Sredozemskih igraj v Tarragoni v Španiji pa 8. mesto. Da bo osvojila svoj cilj udeležbe na olimpijskih igrah, se mora poleg predanega treninga udeležiti tudi čim več tekmovanj, predvsem svetovnih pokalov in grand prix turnirjev in tako pridobiti na prepoznavnosti in izkušnjah. Podpore družine in predanosti ji zagotovo ne manjka.

Samozavestna in talentirana klasična kitaristka Ana Gorjanc je del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi namenila izobraževanju. Kot nam je zaupala ob prijavi, si želi znanje pridobivati na konzervatoriju v Vigu v Španiji, kjer bo spoznala nove tehnike, novo kulturo in tako še poglobila svoje glasbeno znanje, dolgoročno pa ima željo koncertirati na čim več odrih po Evropi in širše. »Igranje kitare je kot risanje občutkov na platnu; od temperamentnih, do mirnih, jeznih, veselih, žalostnih. Vse se da. Veliko glasbenikov ima tremo nastopiti pred publiko, zame pa je to izziv, da predstavim vso to barvitost ljudem.« Marljivo in vztrajno Ano glasbena umetnost navdušuje še od malih nog, najbolj pa jo navdihuje klasična, predvsem latinsko-ameriška ali španska kitarska glasba, saj je tako temperamentna in polna čustev, kot je tudi ona sama. Že ves čas osnovne šole se je udeleževala mnogih nastopov, koncertov in tekmovanj, kjer je prejemala nagrade in priznanja, med šolanjem na nižji šoli skupno kar 8 zlatih plaket, 2 srebrni, 15 prvih, 2 drugi in 2 tretji mesti.

Biatlonec Alex Cisar je svojo športno pot začel s tenisom, nadaljeval s košarko, ko pa se je pozimi 2012 prvič postavil na smučke za tek, je vedel, da je to to. »V biatlonu uživam zaradi raznolikosti treningov in vsakodnevne prisotnosti v naravi, ki jo obožujem.« Navdušen je nad pestrostjo načinov treninga, saj ne tečejo le na smučeh ali rolkah, ampak tudi veliko hodijo v hribe, kolesarijo, veslajo in plezajo. Del finančnih sredstev sklada Mladi upi je namenil razvoju svoje kariere, kot pravi se želi kratkoročno uvrstiti med prve tri na mladinskem svetovnem prvenstvu in se čim prej vključiti v svetovni pokal, dolgoročno pa priti v vrh svetovnega biatlona. Glede na to, da je izredno perspektiven tekmovalec, mu bo zagotovo uspelo uresničiti sanje. Njegovi dosežki so nadpovprečni in odstopajo od ostalih tekmovalcev v njegovi starostni kategoriji. Odlične rezultate niza že od sezone 2015/2016, v lanski sezoni pa je na IBU Mladinskem pokalu med dve in tri leta starejšimi tekmovalci osvojil 2. in 3. mesto v konkurenci tekmovalcev z vsega sveta. V letošnji sezoni je na IBU Mladinskem pokalu v tekmovanju mešanih dvojic z Niko Vindičar osvojil 2. mesto. Na tekmovanju IBU pokala za člane pa je dosegel normo za nastop na Svetovnem pokalu.

Besedni umetnik Luka Podlipnik se že od malih nog v umetnosti počuti kot doma. Odraščal je na stiku različnih kultur, zato se zaveda zgodovinske pomembnosti slovenščine na avstrijskem Koroškem. Del finančnih sredstev sklada Mladi upi je tako namenil uresničitvi svojih sanj. Med drugim želi izdati zbirko pesmi V naročju mahov in knjigo Po besedah babice, študirati slavistiko in primerjalno umetnost ter dolgoročno še naprej literarno ustvarjati ter s tem prispevati za boljši jutri slovenščine na avstrijskem Koroškem. Piše poezijo in epiko ter se udejstvuje v literarnih podvigih. »Vse življenje se bom s ponosom spominjal prav lanskoletne zmage na Tischlerjevem govorniškem natečaju, kjer sem napisal govor Ivanu Cankarju ob njegovi 100-letnici smrti.« Ob obiskovanju zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu je letos izdal trojezično - v slovenščini, nemščini in italijanščini - pravljico Dragoceni zaklad, ki jo je tudi sam ilustriral. Poleg literarnih podvigov mu je blizu pisanje scenarijev, po katerih z ekipo posnamejo tudi filme. Lani je ustvaril film z naslovom Uničevalci, ki se je uvrstil na 3. mesto na mednarodnem tekmovanju Zeitimpuls na Dunaju ter enako uvrstitev na mednarodnem tekmovanju Zlati klas.

Šahistka Laura Unuk je ena izmed le štirih šahovskih velemojstric v Sloveniji in njena želja je, da bi nekoč postala ženska svetovna prvakinja, rada pa bi igrala tudi v moški oziroma mešani konkurenci in osvojila moške nazive kot so mednarodni mojster in velemojster. Pri razvoju talenta ji bodo v veliko pomoč tudi finančna sredstva sklada Mladi upi. »Šah me je naučil igrati dedek pri osmih letih in čeprav večina misli, da gre za zelo dolgočasno igro, jaz dokazujem, da to ni res. Med igro pozabim na svet okoli sebe in res si ne predstavljam nobenega športa, ki bi bil tako mamljiv kot je šah.« Prve uspehe je Laura začela nizati že pri svojih devetih letih, ko je na državnem prvenstvu osvojila 2. mesto med dekleti do 10. let. Septembra 2014 je prvič postala Svetovna šahovska prvakinja, uspeh pa je ponovila leta 2017. Z evropskih prvenstev ima prav tako celo vrsto medalj v posamičnih in ekipnih konkurencah, tako v standardnem, pospešenem kot v hitropoteznem šahu. Aprila 2018 je osvojila naslov velemojstrice.

Vita Lukanje svoje življenje predala športnemu plezanju, saj pleza tudi v prostem času in med vikendi. Predanost in talent se že vidita, saj niza zavidljive uspehe. Leta 2015 je osvojila 3. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v disciplini balvani, lani pa celo srebrno medaljo na Mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Ima še veliko načrtov, pri katerih ji bodo v veliko pomoč tudi finančna sredstva sklada Mladi upi. »Želim si nadaljevati z lepimi športnimi uspehi, želim priti med najboljše tri v svetovnem pokalu in se uvrstiti na olimpijske igre leta 2020 v Tokiju.« Viti je plezanje všeč predvsem zaradi raznolikosti gibov, ki se nikoli ne ponavljajo. Čeprav je pred tekmovalci na eni tekmi ena in ista stena, lahko na vrh vsak pride popolnoma na svoj način. Pri plezanju torej ne potrebuješ le močnih rok, ampak tudi kreativnost in psihično pripravljenost.

Atletinjo v troskoku Evo Pepelnak šport navdihuje, pomirja in sprošča. Z atletiko se je srečala že v prvem razredu osnovne šole, danes pa posega po najboljših mestih na svetovnih mladinskih prvenstvih. »Nagrado – finančna sredstva sklada Mladi upi – razumem kot potrditev, da ljudje cenijo moje pretekle uspehe.« Njen pozitiven odnos do vsakega treninga in odprtost do novih nalog, večjih naporov in novih podvigov, se odražajo v njenih rezultatih - z dobrimi skoki je Slovenijo zastopala po vsem svetu.Do sedaj so največji Evini uspehi srebrna medalja z Evropskega prvenstva za mlajše mladinke leta 2016, šesto mesto na Svetovnem prvenstvu za mlajše mladinke 2017 in četrto mesto na Svetovnem prvenstvu za mladinke leta 2018. Evin cilj je uvrstiti se med pet najboljših evropskih troskokačic na naslednjem Svetovnem mladinskem prvenstvu na Švedskem. »Moj naslednji cilj je uvrstitev v finale Evropskega atletskega mladinskega prvenstva.«

Mitja Suvajac je nadvse radoveden in vedoželjen fizik, ki je svojo nadarjenost že dokazal z mnogimi zmagami in nagradami, svoje znanje pa bo nadgrajeval na študiju fizike v Rusiji. Nekoč želi tako kot Nikola Tesla izboljšati življenja ljudi. Finančna sredstva sklada Mladi upi je tako namenil za svojo misijo - pomoč ljudem z raziskavami na področju protetike. Njegovi največji dosežki so na področju fizike, matematike, zanima pa ga tudi astronomija in kozmonavtika. »Med vsemi nagradami in dosežki ter priznanji sem najbolj ponosen na tretjo nagrado na Avstrijskem mednarodnem turnirju mladih fizikov.«Poleg naravoslovja je Mitja tudi aktiven član dijaške skupnosti, pobudnik različnih akcij in projektov na šoli, glasnik programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in član številnih slovenskih mladinskih delegacij na posvetih v okviru EU. Odličen je tudi v debatah. S svetovnega tekmovanja World Scholar's Cup v Vietnamu je prinesel medaljo za nastop v debatnem finalu in za 11. mesto med 4000 govorci z vsega sveta.

Vztrajna glasbenica s skrivnostnim imenom Leto Križanič Žorž je ena najbolj perspektivnih in uspešnih harfistk njene generacije v Sloveniji. Del finančnih sredstev sklada Mladi upi bo tako namenila za uresničitev svojih želja - izobraževati se namreč želi pri katerih od vrhunskih koncertnih harfistov v Nemčiji, Franciji, Švici in ZDA, nastopati na velikih koncertnih odrih in delovati v priznanih orkestrih z odličnimi glasbeniki. »Muziciranje na odru mi pomeni več kot zmage na tekmovanjih. Ponosna sem na več nastopov, tako doma, kot v tujini. V letu 2019 bom tako imela priložnost nastopiti kot solistka z Litvanskim simfoničnim orkestrom na Festivalu Lent z Maleskijevim koncertom za dve harfi in orkester.«Sicer pa je na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih do sedaj nanizala 16 prvih nagrad in zlatih plaket, od tega je kar 13-krat osvojila prvo mesto. Včasih težko najde motivacijo, a ji ni žal, da se vseeno najbolj predaja prav glasbi, saj vanjo lahko izlije svoja čustva. Leto navdihujejo ljudje, ki s svojim znanjem premikajo meje in nekoč si sama želi biti vzor drugim.

Mladi, nadobudni para-alpski smučar Jernej Slivnik je dokazal, da vztrajnost, prilagajanje in talent prinesejo rezultate. Ljubitelja športa že od otroštva tako ni ustavila niti huda prometna nesreča, največji uspeh pa je udeležba na paraolimpijskih igrah. V sezoni 2016/2017 je dosegel olimpijsko normo in do sedaj najboljša sezona se je začela. »Postal sem prvi slovenski zimski športnik invalid, ki se je zimskih paraolimpijskih iger udeležil z normo in ne zgolj na povabilo. Na paraolimpijskih igrah v Južni Koreji sem v slalomu dosegel lepo 12. mesto, kar je najboljši slovenski rezultat na zimskih olimpijskih igrah doslej.« Finančna sredstva sklada Mladi upi mu bodo zato v veliko pomoč tudi pri prihodnjih podvigih; želi si namreč čim boljše uvrstitve na tekmah evropskega in svetovnega pokala, uvrstitev na svetovna prvenstva in paraolimpijske igre.

Nadvse aktivna in uspešna Ana Meta Dolinar je izredna lingvistka, odlična logičarka in matematičarka. Za znanost se navdušuje že vse življenje, logične naloge in uganke pa je rada reševala že v otroštvu. »Brati sem se naučila pri treh letih, zaradi svojih sposobnosti logičnega razmišljanja sem nato preskočila peti razred, sedaj pa se redno udeležujem tekmovanj iz znanja, tudi mednarodnih in namenim pripravam nanje veliko svojega časa.« Na državnih tekmovanjih iz logike, matematike, razvedrilne matematike iz računalniškega razmišljanja Bober in naravoslovja je osvojila skupaj kar 23 zlatih priznanj. Na mednarodni lingvistični olimpiadi (IOL) leta 2017 je osvojila bronasto medaljo in nagrado za najboljšo rešitev in tako pripomogla k izjemnemu uspehu Slovenije - tretje mesto v svetovni konkurenci. Finančna sredstva sklada Mladi upi ji bodo zagotovo prav prišla pri študiju na Univerzi v Cambridgeu, kjer bi rada študirala računalništvo. Nekoč si želi pomembno vplivati na napredek znanosti, kar ji bo zagotovo uspelo.

Saksofonistka Sandra Rijavec je v svoji karieri nastopanja osvojila mnoga priznanja in nagrade, med največjimi zagotovo 1. nagrado na Mednarodnem tekmovanju za klasični saksofon v Lűbecku v Nemčiji in 1. nagrado ter absolutnih 100 točk in naziv Laureat na mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu leta 2018. Vse to ji uspe zato, ker je talentirana, delovna, vztrajna in po njenih besedah perfekcionistka, saj ne neha z vadbo, dokler z izvedbo ni 100% zadovoljna. Med drugim nastopa v komornih skupinah, s katerimi redno koncertira po svetu in se udeležuje tekmovanj. »Po končanem študiju se želim zaposliti v orkestru ali pa kot učiteljica saksofona svoje znanje predajati mlajšim generacijam na različnih seminarjih in poletnih šolah, ki se jih sedaj sama rada redno udeležujem. Svoje znanje želim izpiliti in obvladati do te mere, kot jih znajo moji vzorniki, med njimi Jean Denis Michar in Daniel Gauthier.« Finančna sredstva sklada Mladi upi bo vsekakor pametno porabila za razvoj svoje kariere.

Flavtistka Katja Ferenc je prejemnica finančnih sredstev sklada Mladi upi po izboru spletnega glasovanja, ki jih bo preudarno vnovčila na svoji glasbeni poti. Vedno prijazna, vedoželjna in delovna Katja na odru zmeraj želi pustiti svoj čustveni maksimum - predati poslušalcem vse svoje občutke in sporočilo skladbe, kar se ji zdi glasbenikov največji privilegij ... Že pri devetih letih se je udeležila svojega prvega mednarodnega tekmovanja v flavti v Požarevcu v Srbiji, kjer je osvojila prvo mesto in uspeh ponovila še dve leti kasneje. Ker je ljubezen do klavirja še vedno tlela, je leta 2012 vzporedno začela tudi s poukom klavirja. A prvotna ljubezen do flavte je ostala. Šolanje namerava nadaljevati na Akademiji za glasbo v Baslu, kasneje si želi tudi na eno izmed najbolj elitnih akademij za glasbo - na Pariški konzervatorij. »Nekoč pa se želim zaposliti v enem izmed profesionalnih orkestrov in igrati v komornih zasedbah.«Vzornika Emmanuel Pahud, prvi flavtist Berlinske filharmonije in Karl Heinz-Schűtz, prvi flavtist Dunajske filharmonije, ji bosta zagotovo nudila motivacijo za trdo delo in vztrajanje, ki jo ob talentu zagotovo ima.