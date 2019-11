Iskreni Srđan: Odkar sem pustil službo, sem boljši človek

Doštudiral sem angleščino, a je nisem nikoli zares poučeval. Opravljal sem najrazličnejše službe, od administrativne pomoči v fiziatrični ordinaciji do sodelavca za finance na British Councilu, prevajal sem, pisal članke, prodajal maskote itd. Z glasbo sem se ves ta čas ukvarjal ljubiteljsko, in sicer že od 16. leta, ko sem se pridružil narodnozabavnemu ansamblu Kompromis, potem pa sem sodeloval še v nekaj skupinah, kot so Feel The Phil Collins Tribute Show, Discoballs in Soul Funked Up. Prava mešanica žanrov! Toda na neki točki je bilo vsega skupaj preveč – ali pa premalo, kakor pač pogledaš. Vedel sem skratka, da se moram odločiti: glasba ali neka druga služba. In skoraj sem se že odpovedal glasbi. Toda potem je prišla prelomnica, sklenil sem poskusiti še zadnjič, šel sem na ure petja k Nataši Nahtigal, ki mi je vlila samozavest, da sem se prijavil na avdicijo za muzikal Cvetje v jeseni … In vse ostalo je zgodovina. (smeh)

Kaj se je zgodilo oziroma kaj je bil ključni trenutek, da si se odločil pustiti službo in se posvetiti svojim sanjam ter stopiti na oder?

Ključni trenutek je bilo rojstvo prvega otroka, saj sem hotel z njim preživeti čim več časa, zato sem pustil službo in odprl espe. Vendar sem takrat še vedno opravljal druga dela. Ključni trenutek, da se posvetim glasbi, je bilo rojstvo drugega otroka. Zato včasih pravim, da so me moji otroci ’prisilili’, da postanem boljši človek. (smeh) Takrat sem na službenem potovanju v Londonu bolje spoznal muzikal, ki me je povsem prevzel in moral sem si priznati, da ne morem živeti brez glasbe in nastopanja. Brez tega je bilo, kot bi bil samo na pol živ, nobena druga služba me ni tako izpolnjevala; vse so mi vzele več energije, kot so mi jo dale, pri nastopanju pa je bilo ravno nasprotno – čeprav sem se zaradi vaj ali nastopov včasih počutil izžetega, sem bil v duši miren, napolnjen in zadovoljen, kar mi je dalo nov zagon. Odkar sem se polno posvetil temu, sem boljši človek.



Kaj je bila tvoja prva vloga v gledališču?

Prelomna je bila vloga doktorja oziroma Urblja v muzikalu Cvetje v jeseni - v njej sva se izmenjevala z Alenom Kofolom. Pri tej produkciji sem spoznal tudi profesorico petja Željko Predojević Korošec, ki me je pevsko ’odprla’ in mi predvsem dvignila pevsko samozavest. Potem so sledile nove avdicije in večje vloge, npr. za muzikale Veronika Deseniška, Vesna, Madagaskar, Mojca Pokrajculja, začel sem se ukvarjati s sinhronizacijo risank, odvodil sem kako prireditev ... Pridobival sem odrske izkušnje in samozavest, izpopolnil sem se v petju, igri in plesu. Bili so vzponi in padci, ampak zdaj vem, da je to to, kar želim početi.

Ob strani ti je ves čas stala tvoja žena. Kako je ona sprejela tvojo odločitev, da pustiš službo?

Žena je videla, da sem nesrečen, brezvoljen, da mi nekaj manjka in to je onesrečevalo tudi njo. Oba verjameva, da je v življenju treba početi, kar te izpolnjuje in veseli, če ne, ga preprosto mečeš stran. Nič ne pride samo od sebe, treba je trdo delati, ampak ko si nečesa res želiš, uspeh na koncu ne izostane, pa tudi če je to samo zavedanje, da si poskusil in ničesar ne obžaluješ. Ona je ves čas imela redno službo – v nasprotnem primeru bi si tako tveganje pri (takrat) dveh otrocih najbrž težko privoščila. Verjamem pa, da ima tudi družina več od mene, če počnem nekaj ’svojega’, da je to pomembno, je sporočilo, ki ga želiva z ženo prenesti tudi otrokom. Njena opora seveda ni bila zgolj finančna, temveč predvsem psihična in mi je pomagala zlasti takrat, ko sem dvomil, ali sem se prav odločil, ko so prihajale zavrnitve, neuspehi, ko kdaj ni in ni steklo. Za to sem ji zelo hvaležen.