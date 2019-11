Izvedeli smo, kaj Lea počne pred vsako oddajo

Čas NEOgibno beži in že je za nami deveta oddaja najbolj zabavnega šova te jeseni. Glede na to, da so nastopajoči iz tedna v teden bolj suvereni in nas presenečajo z osupljivimi preobrazbami, je preprosto nemogoče napovedati, kdo bo na koncu zmagovalec. Tudi žirantje so v prav vsaki oddaji NEOdločeni glede podeljevanja točk, se pa NEObremenjeno zabavajo tako na račun nastopajočih, kot na svoj račun. Ni ga namreč, ki bi se lahko izognil včasih celo predrznim, a ne NEOkusnim opazkam voditelja s sicer NEObritim obrazom, a nabritim jezikom. Po tem ko si je v osmi oddaji privoščil nič hudega slutečega Mileta in pred celo Slovenijo razkril, kako poteka njegov običajen dan, je bila tokrat v sklopu NEObičajne igrice NEO glas v vsako vasna vrsti Lea Sirk.Denis Avdić je poklical gledalko Cvetko in jo pozval, naj mu pomaga dokončati stavke in s tem opisati, kaj simpatična pevka počne pred oddajo.