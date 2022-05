Jan Plestenjak o Mariu in njunem sodelovanju ter govoricah o vlogi očeta

Da je najbolj zabavni šov letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas vedno poln zabavnih in čustvenih trenutkov ter takšnih in drugačnih presenečenj, je še enkrat znova dokazala minula nedeljska oddaja. Tokrat je v šov programu več kot užival gostujoči četrti žirant Jan Plestenjak, ki je med drugim doživel tudi imitacijo samega sebe, saj se je vanj prelevil priljubljeni pevec Mario Pešić. "Meni je bilo res čudno, čeprav je Mario naredil res super imitacijo, ampak ta občutek, da gledaš pred seboj nekoga, ki je ti in se trudi biti ti... jaz sem imel kar tremo. (smeh) Mario se je res potrudil in sem ganjen do konca. Na odru sem gledal človeka, ki se je res potrudil imitirati moj glas in mojo pojavo. Meni je to velik kompliment in sem Mariu hvaležen za to in zelo počaščen," je priznal Jan, Mario pa dodal: "Tudi jaz sem tremo. (smeh) Ko gledaš pred seboj Jana, ki ga cenim in je res velik vzornik, saj je na slovenskem glasbenem piedestalu, zato sem imel res tremo, ampak sem bil ves čas tudi neizmerno vesel, da bom imel čast imitirati Jana." Se morda v prihodnje obeta njuno skupno glasbeno sodelovanje? "Seveda! To bi bilo super in sem takoj za. Jaz bi tudi rad slišal Maria in njegov glasbeni izraz, kaj mu je všeč, kaj mu leži, saj se v tej oddaji imitira druge in morda ni pokazal čisto, kaj je njemu všeč v resnici in kaj je on na odru. Pustimo se presenetiti," je še priznal Jan.