Justina Timberlaka bi afera lahko stala 450 tisoč dolarjev

Ameriškega pevca in igralca so konec novembra paparaci fotografirali v družbi filmske kolegice Alishe Wainwright, s katero se na zabavi ni le pogovarjal, ampak tudi držal za roke. Fotografije so zaokrožile po spletu in sprožil se je val ugibanj: Ali Justin vara ženo Jessico Biel, s katero ima enega sina?

Vinjeni Justin Timberlake se je na zabavi držal za roke s soigralko Alisho Wainwright. Po tem, ko so ameriški mediji množično objavljali sklop fotografij in ugibali, kaj se dogaja med Justinom in njegovo ženo Jessico, se je na svojem instagramu oglasil tudi pevec sam. Takrat je zapisal, da svoje dejanje obžaluje in da se zaveda, da ni bilo prav, kar je naredil v opitem stanju, a da svoje žene ni prevaral. Justin sicer pravi, da se med njim in soigralko ne dogaja nič. Če pa bi se, bi ga to hudo udarilo po žepu. FOTO: Profimedia Fox Businesszdaj poroča o posledicah, ki bi Timberlaka prizadele, če bi se zaradi nezvestobe ločil. Nezvestoba naj bi ga, v primeru ločitve, stala skoraj pol milijona ameriških dolarjev oziroma približno 450 tisoč ameriških dolarjev. "Predporočna pogodba Timberlaka in Bielove iz leta 2012 je pogodba, ki je sprožila trend podpoglavij o točno določenih težavah v podobnih aktih," je za Fox Business povedala odvetnica Ann-Margaret Carozza: "Te klavzule zadevajo stvari, kot je zloraba prepovedanih substanc, nezvestoba, nepremišljeno zapravljanje denarja in celo preveliko povečanje telesne teže." Paparaci so ujeli trenutek, ko sta se Justin in Alisha držala za roke. FOTO: Profimedia Odvetnik Robert Wallack je povedal, da trenutno "živimo v času, ko si posamezniki želijo gotovosti, preden se 'za vedno' vežejo".