Katera imitacija bo slavila v finalu?

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni Znan obraz ima svoj glas bo nocoj ob 20. uri dočakal svoj epilog. V finalni oddaji se bodo za naziv imitator sezone potegovali štirje znani nastopajoči – Eva Boto , David Amaro , Srđan Milovanović in Matic Supovec , ki se že veselijo nastopov, kjer so si za nocoj lahko sami izbrali pesem, ki jo bodo odpeli. Eden od njih pa bo s pomočjo glasov gledalcev postal veliki zmagovalec šova in dobil naziv imitator sezone.

V letošnji sezoni šova preobrazb je zmago največkrat slavila Ana Dežman, ki je prepričala z imitacijami Arethe Franklin, vesoljske operne dive 'Plavalagune' iz filma Peti element in svoje mame, legendarne pevke Elde Viler. Dve zmagi sta si pripela Matic – z imitacijami Aerotsmitha Stevena Tylerja in Zdravka Čolića – in Srđan kot Sestra Marlenna in Leonard Cohen. Po eno zmago pa so si priboriliAlex Volasko kot Nace Junkar, Maja Oderlap kot legendarnaTatjana Gros, David Amaro kot Jim Carey iz filmaMaska in Eva Botokot Ansambel bratov Avsenik.

V letošnji sezoni so na mesto četrtega žiranta sedli pevka Nuša Derenda, igralec Domen Valič, komik Niko Zagode, pevkaAlya, voditelj Peter Poles, raper Challe Salle, pevka Helena Blagne, pevka Tanja Žagar, glasbenik Dejan Vunjak, Marlennaiz tria Sestre, koreografinja in plesna zvezda Nika Kljun, nocoj pa bo v finali oddaji na stolček četrte žirantke sedlaAna Praznik iz skupine Bepop.

