Katja Fain: 'Glavni cilj nedvomno ostajajo olimpijske igre, ki mu podrejam praktično vse življenje'

Ko ji je bilo pet let, sta starša, sicer oba plavalca, Katjo Fain vpisala v plavalni tečaj z namenom, da bi se naučila plavati. Takrat nihče ni slutil, da bo plavanje postalo njena največja ljubezen, bazen pa njen drugi dom. Treningi so bili zanjo vedno prej užitek kot obveza, zaradi neizmerne povezanosti z vodo, zagnanosti in želje po doseganju uspehov, s kakršnimi se lahko pohvalita njena starša, pa je do 16. leta, ko smo jo spoznali v okviru projekta MLADI UPI 2017, nanizala zavidljivo število uspehov ter takrat pridobila priznanje strokovne komisije in tako postala ena od prejemnic finančne podpore zavoda Vse bo v redu, Zavarovalnice Triglav. Dve leti kasneje je njena kolekcija priznanj in medalj še bolj zajetna, uresničitev največje življenjske želje pa še veliko bližje.

Takrat je povedala tudi, da v vodi preživi več kot štiri ure dnevno, trenira pred in po pouku, popoldanskemu treningu v vodi sledi še približno ura treninga na suhem, v fitnesu ali v obliki vaj za celo telo. Verjetno je tudi zaradi dejstva, da so ji treningi vedno predstavljali užitek, hitro napredovala in vselej tekmovala s starejšimi in hitrejšimi od sebe. Tudi njena mama, sicer trenerka in nekdanja vrhunska plavalka Metka Sparavec, nam je takrat priznala, da je zelo predana plavanju: "Katja je že od malega zelo borbena, vedno je prva na bazenu in vsak trening opravi tako, kot ga mora, pogosto naredi še kaj več, kot je zahtevano od nje. Doma večkrat gledamo stare posnetke, na katerih sem jaz plavala, in vidim, da si močno želi doseči in preseči uspehe, ki sem jih dosegla sama, kar me zelo veseli."

Ob prijavi na razpis Mladi upi 2017 nam je Katja zaupala, da je njena paradna disciplina 400 metrov prosto, poleg tega pa tekmuje tudi na 200, 800 in 1500 metrov prosto ter mešano. Odmevnejše rezultate je začela dosegati v sezoni 2015/16, ko se je uvrstila na mladinsko evropsko prvenstvo, kjer je v disciplini 800 metrov prosto dosegla 15. mesto. Postala je najboljša plavalka Plavalnega kluba Branik Maribor, leta 2016 pa je bila razglašena tudi za najperspektivnejšo športnico Maribora. Pohvali se lahko z mladinskim državnim rekordom, s tretjim mestom na mladinskem evropskem prvenstvu, kjer je medaljo dosegla v konkurenci leto dni starejših deklet, prav tako ji je v ponos 11. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu. Je večkratna absolutna in mladinska državna prvakinja, njen največji cilj pa je uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu leta 2020, ki mu podreja praktično vse življenje.

Zadnji dve leti sta bili zanjo izjemno uspešni

Pred kratkim smo Katjo povprašali, kako se je njena pot odvijala zadnji dve leti in ali so ji finančna sredstva, ki jih je prejela v okviru projekta Mladi upi, pomagala pri razvoju kariere. Kot pravi, so se ji od takrat predvsem izboljšali pogoji dela in treningov. »Z denarjem so mi priskrbeli nekatere nove rekvizite za treninge na suhem in v vodi. Dobila sem tudi nove tekmovalne kopalke. Izboljšala se mi je regeneracija, saj so mi priskrbeli več sredstev za hitrejšo regeneracijo. Zaradi tega lahko sedaj na vsakem treningu pokažem tudi nekaj več, saj se moje telo hitreje regenerira in boljše pripravi za vsak naslednji trening.«

Trdi treningi pa so prinesli nove odlične rezultate. »Pohvalim se lahko s pestro bero medalj z velikih domačih ter tujih tekmovanj, sem nosilka petih mladinskih in treh absolutnih državnih rekordov. Sem večkratna mladinska in absolutna državna prvakinja. Najbolj ponosna sem na tretje mesto na mladinskem evropskem prvenstvu 2017 v Netanyi. Poleg medalje sem na mladinskih evropskih prvenstvih dosegla tudi trikrat 6. mesto in enkrat 7. mesto. Bila sem finalistka evropskega članskega prvenstva v 25-metrskem bazenu na Danskem (2017), kjer sem v finalu dosegla 8. mesto.«