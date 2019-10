Koga bo imitirala Maja Oderlap: bo postala Lea Sirk?

To je razkrila kar Lea Sirk , ki je v šovu sodelovala tudi sama: "Jaz sem bila v tej oddaji, vem, kaj pomeni vprašaj. Napeljujejo na nekaj, da bomo izvedeli pozno."Ko jo je Maja vprašala, če jo mora skrbeti, ji je Lea odvrnila:"Ja, tebe in mene."

Nasmejana Maja Oderlap , ki je v prvi oddaji postala Neda Ukraden in v drugi Bonnie Tyler , je na ruleti za tretjo oddajo čakalo presenečenje. Majo je na zaslonu, kjer se prikazujejo nove imitacije, čakal velik vprašaj. In kaj pomeni vprašaj?

Denis je Majo vprašal, kako bi bilo, če bi imitirala Leo. Pa bo Maja res to nedeljo postala Lea? Morda. Rdečelaska je namreč na prvi vaji dobila možnost izbire: lahko se preobrazi v Leo in zapoje njeno Hvala, ne ali pa v Bilbiin zapoje pesem Hvala za vijolice.

Za koga se je odločila in katero pesem bo Maja zapela, bomo izvedeli šele v nedeljo na POP TV ob 20. uri.