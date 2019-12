Koga bodo v finalu imitirali finalisti Znanega obraza?

Letošnja sezona Znan obraz ima svoj glas je s svojimi osmimi nastopajočimi predstavila, da je v Sloveniji še veliko talentiranih glasbenikov. Pred finalom smo bili priča že kar 78 preobrazbam, kjer so nastopajoči postregli z vsemi mogočimi glasbenimi zvrstmi: nastopajoči so se poklonili številnim slovenskim glasbenikom ( Helena Blagne, Čuki in Pika Božič, Nuša Derenda, Challe Salle in mnogim drugim) odru Znanega obraza je stalo kar nekaj evrovizijskih tekmovalcev ( Netta, Alenka Gotar, Sestre, Lordi, Hans Zelmerlow ), a tudi glasba s področja nekdanje države Jugoslavije je bila široko zastopana ( Halid Bešlić, Ceca, Danijela Martinović, Zdravko Čolić, Lepa Brena .. .).

In finale? V enajsti oddaji smo dobili štiri finaliste, ki se bodo v zadnji oddaji borili za največ dodeljenih točk, ki jih bodo v zadnji oddaji dobili samo iz glasovanja gledalcev. Finalisti so: Eva Boto, David Amaro, Matic SupovecinSrđan Milovanović. In v koga se bodo preobrazili? Eva bo zapela pesem Beautiful ameriške pevke Christine Aguilere, David bo James Arthurbritanski pevec, znan predvsem po pesmi Impossible, Matic bo postal dalmatinski šarmer Petar Grašo in bo zapel Moje zlato, Srđan pa bo Alexander Rybak, Norvežan, ki je leta 2009 zmagal Evrovizijo s pesmijo Fairytale.

Ostali štirje tekmovalci, ki se niso uvrstili v finale pa bodo zapeli v duetu. V dveh duetih bodo pesmi Waterloo skupine Abba in Kako sva si različna Staneta Mancinija in Marjane Deržaj tako zapeli Petra Zore, Alex Volasko, Maja Oderlap inAna Dežman.

Kdo bo s kom v duetu? To za enkrat še ostaja skrivnost. A zdaj imate možnost sodelovati v nagradni igri, kjer lahko glasujete, kdo bo s kom v duetu. Vse, kar morate storiti, je, da do srede, 11. decembra, do 12. ure, izpolnite spodnjo prijavnico. Nagrajence, ki si bodo to nedeljo, 15. decembra, šov ogledali v živo, bomo objavili na naši spletni strani in jih obvestili po telefonu. Trije srečneži bodo osvojili po dve vstopnici za ogled finalne oddaje, ki bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri.