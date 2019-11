Kot žirantka se vrača ena in edina Helena Blagne

Helena Blagne, ki je bila žirantka v finalu prve seznone, se vrača na žirantski stolček.



Ena največjih slovenskih pevk, primadona slovenske zabavne glasbe, Helena Blagne, se v nedeljo vrača na žirantski stolček šova Znan obraz ima svoj glas. Leta 2014 je v prvi sezoni ocenjevala nastopajoče v finalni oddaji in nadvse uživala, zato se to nedeljo z veseljem vrača v šov preobrazb. "Komaj čakam, da spet vidim vse te talentirane nastopajoče, saj je ta šov ena sama pozitiva. Kot žirantka bom tokrat popolnoma enaka kot v prvi sezoni, predvsem pa bom uživala in se prepustila zabavi," je pred jutrišnjo oddajo povedala Helena Blagne.



Primadona slovenske zabavne glasbe bo tokrat imela malce težjo nalogo kot prvič, saj bo na odru med drugim ocenjevala tudi svojo imitacijo.Petra Zore in Alex Volaskobosta kot Helena Blagne in Nace Junker zapela njuno uspešnico Vrniva se na najino obalo. "O njunih vokalih in glasovnih kvalitetah sploh ne dvomim, me bosta pa zanimali predvsem njuna skupna energija in dinamika med nastopom. Ta pesem je namreč vse prej kot lahka," je za naš portal 24ur.com povedala Helena.



Prva dama slovenske zabavne glasbe je v vseh letih doživela že kar nekaj svojih imitacij. In saj veste, kaj pravijo, kopiranje je največja oblika laskanja, saj s tem originalni zvezdi še dodatno dajejo status ikone. S tem se strinja tudi Helena, ki ima o vseh ljudeh, ki jo oponašajo, svoje mnenje. "Vsak po svoje me zabava. Nekatere imitacije so res zabavne in super," je še priznala Helena Blagne, ki že komaj čaka nedeljo, da si šov imitacij ogleda v živo.

Kako se bo Helena Blagne odrezala kot četrta žirantka, bo torej znano jutri ob 20. uri na POP TV!