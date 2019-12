Lara je imela neobičajnega hišnega ljubljenčka

Tudi v deseti oddaji je eden od gledalcev doživel nekaj NEOpisljivega. V sklopu NEObičajne nagradne igre NEO glas v vsako vas je namreč Denis Avdić poklical Boštjana iz Dolenjskih Toplic, ki je moral smiselno dopolniti stavke, ki so se nanašali na življenje Lare Komar . Žirantje se sicer v oddajah NEObremenjeno zabavajo, občasno pa pade tudi kakšna šala na njihov račun. Pred dvema tednoma si je voditelj privoščil Mileta in širni Sloveniji na hudomušen način razkril, kako poteka njegov dan, v deveti oddaji smo izvedeli, kaj 'v resnici' počne Lea pred vsako oddajo, tokratna tarča pa je kot rečeno bila Lara. Simpatična igralka naj bi namreč namreč v preteklosti imela NEObičajnega hišnega ljubljenčka z nadvse zanimivim imenom. Vsaj če je verjeti Avdiću. Z izvirnimi odgovori v sklopu nagradne igre si je tako gledalec prislužil super nagrado – darilni bon v vrednosti polletne naročnine na paket NEO. Pa poglejmo 'pravilne' odgovore ...

Ime jima je bilo ... Miki

Prva domača žival Lare Komar je bil en tak izjemno glasen pujsek po imenu ... Miki. No, ta pujsek je sicer ime dobil po njenem prvem fantu, ki je bil po poklicu avtomehanik. In je utihnil samo, če ga je Lara, medtem ko je pela otroške pesmice, božala po ... Vratu. Pujska, seveda, sta se na koncu v smehu strinjala oba.

Novi svet lahko doživite tudi vi

Lara se je ob zgodbici iskreno nasmejala, ni pa je niti zanikala niti potrdila, tako da ne vemo, ali je resnična. Nekaj pa je zagotovo resnično – zahvaljujoč zgodbici in s tem zasluženi nagradi bo Boštjan doživel čisto novi svet. Seveda ga lahko doživite tudi vi – z NEOm. Gre za najbolj napredno izkušnjo pametnega življenja Telekoma Slovenije, ki vam z dostopom do vaših najljubših programov, aplikacij in ostalih vsebin prinaša neskončno priložnosti za zabavo v vašem domu. Z glasovnim ukazom v slovenskem jeziku boste hitro in enostavno poiskali svojo najljubšo serijo, film ali igralca, preverili vremensko napoved ali podali ukaz pametnim napravam v svojem domu. NE Oklevajte, saj je NEO veliko več kot le televizija, je tudi vaš hišni pomočnik, ki združuje pametne naprave za vaš dom na enem mestu.

NAGRADNA IGRA

NEO vam pomaga doživeti tudi edinstveno izkušnjo ogleda oddaje Znan obraz ima svoj glas, seveda pa ste vabljeni tudi, da si oddajo ogledate v živo. Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za dve brezplačni vstopnici! Vse, kar morate storiti, je, da dokončate spodnji stavek, ki se nanaša na ljubljenčka Lare Komar. Bodite izvirni, zabavni in uporabite v odgovoru besedico NEO. Z vstopnicama bo nagrajen tisti, ki bo podal najbolj izviren odgovor!

Torej ... Pujsek je utihnil samo, če ga je Lara, medtem ko je pela otroške pesmice, božala po ...

***Prejšnji teden smo vas pozvali, da dopolnite stavek: Lea Sirk je pred vsako oddajo polna energije, ker ... Dveh vstopnic za ogled oddaje ZOISG se je razveselilaNada Zabukovec, ki je stavek dopolnila na najbolj izviren način. In sicer ... z NEOmejeno hitrostjo pospravlja.Nagrajenki iskrene čestitke.