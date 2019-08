Lara Komar: Najbolj se bojim Denisa

Igralec Marko Miladinović nam je tako zaupal, da komaj čaka na oddaje: "Rad se zabavam, kjer je veliko dobrih ljudi ... Novi ljudje, novi obrazi, to mi je res kul," je navdušeno dejal. Kaj paLea Sirk, ki je že stala na odru, in sicer kot nastopajoča, in 'trepetala' pred žirijo? "Vem, kako je stati v tistem dvigalu, vem, kaj pomeni biti pred žiranti, ko ne veš, kaj jim bo všeč in kaj ne. Zato bom na strani nastopajočih, jim svetovala, pomagala in dihala z njimi, ko bodo mislili, da so sami na svetu."

Kdo so nastopajoči? Nove znane obraze, ki bodo zabavali gledalce na jesenske nedeljske večere, boste spoznali že v torek, 3. septembra.