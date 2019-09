Lara Komar s pomočjo Srđana premagala strah iz otroštva

Ko je na odru šova Znan obraz ima svoj glas tekmovalec Srđan Milovanović zapel kot odličen Mišo Kovač , je po nastopu do njega pristopila igralka in žirantka Lara Komar , ki ga je previdno objela, potem pa povedala, da je prav zaradi njega "premagala" strah pred velikimi moškimi z brki.

"Hvala Srđan, da sem te lahko videla kot Miša Kovača in te objela. Pomagal si mi premagati strah pred brkatimi moškimi. Mene jih je strah že od otroštva in ti si mi zdaj malo pomagal," je priznala Lara, ki je imela z brkatim moškim travmatično izkušnjo v otroštvu.

"Ko sem bila kot otrok v bolnici, sem se zbudila in mi je zdravnik z velikimi brki rekel, da moje mami ni. Seveda je mislil, da je ta trenutek ni, jaz pa sem razumela, da je ni več sploh. In sem jokala kot dež. In od tega trenutka naprej sem se bala moških z brki," je priznala Lara, ki je vesela, da je bo po novem vsaj malo manj prestrašena pred brkatimi moškimi.