Larin prijatelj izdal zanimive podrobnosti iz njenega življenja

Vsem se nam je v pretklosti zgodilo že kaj takega, na kar smo pozabili ali pa bi najraje pozabili. In žiranti ter nastopajoči v šovu Znan obraz ima svoj glas niso nobena izjema. Da bi o njih izvedel čim več zanimivega, morda tudi kaj takega, kar sami ne bi ravno želeli obešati na velik zvon, si je Tilen Artač zadal prav posebno misijo. V sklopu nove rubrike AVTObiografija bo vsak teden povabil znanca, prijatelja, sorodnika, morda nekdanjega učitelja ali koga drugega, ki je tako ali drugače zaznamoval preteklost enega od žirantov ali nastopajočih. Skupaj se bosta malce zapeljala naokoli v čisto novem Renault CLIU in medtem ko bosta uživala v udobju same vožnje – avto je namreč opremljen s povsem prenovljenim prostorom za potnike, kar pomeni največ udobja za potnike in več razpoložljivega prostora – bo skušal od sopotnika izvrtati čim več sočnih podrobnosti o 'tarči tedna'.

V prvi oddaji je bila ta 'tarča' simpatična Lara Komar, ki se ji seveda do trenutka, ko je voditelj naznanil novo rubriko, ni niti sanjalo, kako zelo bo presenečena. In kaj ji je Tilen zakuhal? Proti morju se je zapeljal v družbi njenega nekdanjega sošolca iz srednje šole in danes najboljšega prijatelja Mitje. Ta je med drugim izdal, da je bila Lara prava 'piflarka' s samimi peticami. In že takrat je bila prava lepotica, postala je namreč Miss Trsta in se s tem uvrtila tudi na izbor za Miss Italije. Isto leto, kot pravi, si je naziv Miss Trsta prislužila tudi njena sestra, na podlagi tega pa sta s Tilnom potegnila črto, da so bila Komarjeva dekleta najlepša v Trstu. In še danes so, je pripomnil Mitja. A to še ni vse, v oddaji smo lahko celo videli kratek izsek iz takratnega izbora, ki je Laro še posebej ganil. Na presenečenje vseh pa ji prijatelj ni pel le hvalospevov, ampak jo je tudi malce 'potunkal'. Izdal je namreč, da je v srednji šoli kradla. Da, prav ste slišali! Kot je pojasnil, mu je kradla sendviče s prav posebnim sirom in pršutom. Jah, lakota dela svoje, je še dodal. Seveda je svoj del zgodbe Denisu zaupala tudi presenečena žirantka. Priznala je, da ji je mama za v šolo pripravljala zelo zdravo malico, zato jo je prijateljev sendvič tako premamil, da mu ga je kradla počasi, po grižljajih. Seveda ni šlo za čisto pravo krajo, saj mu je povedala, kaj je storila. Je pa še za dodatno presenečenje v oddaji poskrbel Denis, ko je Lari prinesel prav takšen sendvič, ki so ga z veseljem poskusili ptudi ostali žirantje.

Če povzamemo, je bilo presenečenje, ki sta ga Lari zakuhala Tilen in Mitja, nostalgično, simpatično in nadvse zabavno, tako da že komaj čakamo, kdo bo v sklopu rubrike AVTObiografija presenečen v drugi oddaji. Bo to ponovno kateri od žirantov ali tokrat pride na vrsto eden od nastopajočih? Predvsem pa nas zanima, kdo iz življenja naslednje 'tarče' bo tisti, ki se bo v družbi Tilna Artača zapeljal v novem Renault CLIU in izdal pikantne podrobnosti. Namig se skriva na spodnji fotografiji, vse pa bo jasno že to nedeljo zvečer na POP TV.