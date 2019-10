Maja Horvat: 'Kar sem si želela kot majhna deklica, sedaj živim kot 23-letno dekle'

Usodo ji je napovedal dedek

Ko je Maja pri sedmih letih nekega opoldneva sedela pri kosilu, ji je dedek napovedal, da bo nekoč postala violinistka. Njegove besede so se deklici vtisnile v srce, zato se je čez tri leta vpisala v glasbeno šolo in res začela igrati violino. Kmalu je ugotovila, da ji je ta inštrument pisan na kožo, in mu začela posvečati vse več časa. Rezultat so bila uspešna gostovanja v tujini, kjer je vsakokrat požela bučen aplavz občinstva. Po osnovni šoli se je Maja šolanje odločila nadaljevati na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, med poletnimi počitnicami pa je znanje dodatno nabirala in izpopolnjevala tudi na mojstrskih tečajih pri priznanih domačih in tujih violinistih. Kot nam je zaupala pred štirimi leti, ne ve točno, kaj jo je tako očaralo pri violini, a je z njo vzpostavila prav poseben odnos: »Ne glede na to, ali sem vesela, žalostna ali pa se mi nič ne ljubi – vedno lahko zaigram in vadim, in to mi pomeni vse na svetu.« Njeno nadarjenost je že zelo zgodaj opazil njen nekdanji profesor Volodja Balžalorsky, ki je v času, ko se je potegovala za finančna sredstva v sklopu projekta Mladi upi, povedal: »Majo sem prvič videl igrati, ko je imela devet let, in že takrat je bila nekaj posebnega. Danes pa lahko z gotovostjo trdim, da je ena najbolj perspektivnih mladih violinistk, tako da ji zagotovo napovedujem bleščečo mednarodno kariero.«Do 18. leta je namreč nanizala zavidljivo število uspehov, med katerimi je najbolj ponosna na zmago na mednarodnem tekmovanju Tartini v Piranu decembra leta 2013 in pa na to, da je bila sprejeta na eminentno glasbeno akademijo Royal College of Music v Londonu, kjer je med vsemi sodelujočimi na avdiciji prejela najboljše ocene, kar samo potrjuje, da gre za bodočo glasbeno umetnico svetovnega kova.

Danes živi svoje sanje

Štiri leta kasneje smo Majo povprašali, kako se je njena pot odvijala po vpisu na študij in ali so ji finančna sredstva, ki jih je prejela v okviru projekta Mladi upi, pomagala pri razvoju kariere in uresničitvi želja: »Pred štirimi leti sem začela svoj študij na Royal College of Music. Finančno nisem vedela, ali se bo izšlo, zato mi je ravno priložnost, da ste v meni prepoznali mladega upa, dala možnost in pogum, da sem začela in zmogla. Prve finance so šle za stroške bivanja, kasneje pa za prijavnine na tekmovanja, dodatne ure izobraževanja pri različnih mojstrih violine, snemanja itd.« Za študij v Londonu se je odločila, ker je to ena od svetovnih glasbenih metropol, ki omogoča muziciranje na svetovnih odrih, kar je bila od nekdaj tudi njena želja. »Po štirih letih sem diplomirala in na oceno First Class na diplomi Royal College of Music sem zelo ponosna, saj je standard na Collegeu postavljen izredno visoko.«