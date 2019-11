Maja Oderlap bo poskušala nadoknaditi zamujeno prijateljsvo

"Ko sem pogledala na ekran, od začudenja kar nisem mogla verjeti! Res sem bila šokirana! To, da srečaš drago prijateljico, s katero si preživel otroštvo in je nisi videl že 20 let! Noro! Ko se je nasmejala, sem takoj vedela,"je priznala do solz ganjena Maja, ki je po 20 letih v studiu spet srečala svojo dolgoletno prijateljico. "Taka presenečenja me res ganejo. Težko opišem svoje občutke. Sicer sem izjemno čustvena oseba, a to redko pokažem v javnosti. Tu je bilo emocij toliko, spomnila sem se najinih skupnih vragolij, zgodnjih otroških let, da so solze kar same privrele na dan,"je še priznala Maja.